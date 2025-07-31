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Преступления Происшествия

Задержан насильник, напавший на 17-летнюю самарчанку

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре задержали подозреваемого в насилии над несовершеннолетней. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

29 июля 2025 г. около заброшенных домов в Кировском районе преступник встретил незнакомую 17-летнюю девушку. Угрожая, он завел в заброшенный дом и совершил "насильственные действия сексуального характера". Жертву мужчина отпустил. А потом поджег здание, чтобы скрыть следы преступления.

Девушка убежала, рассказала обо всем родителям и правоохранителям. При этом она не смогла разглядеть и запомнить подозреваемого, так как он завязал на голове майку и спрятал свое лицо.

В течение первых суток полицейские проверили записи более 20 уличных камер и обошли более 100 торговых точек, так как у насильника был с собой алкоголь. В итоге выйти на след преступника все же удалось. Подозреваемым оказался 30-летний житель соседнего региона. Мужчина приехал в Самару для лечения от наркозависимости. Задержали его в клинике. На допросе подозреваемый признал вину.

Следствие полагает, что гость региона причастен и к другому преступлению в отношении несовершеннолетней, и не исключает, что в 2025 г. он мог совершить в Самарской области ряд других преступлений.

Следственное управление просит граждан, которым что-либо известно о людях, пострадавших от действий подозреваемого, обратиться в следственное управление по круглосуточному номеру телефона 8(846) 300-7-114 либо в полицию.

 

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Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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