Александр Бастрыкин разберется, почему сбивший самарскую школьницу водитель избежал наказания

Главе СКР представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП в Самаре: 11 ноября на ул. Алма-Атинской автомобиль сбил школьницу, переходившую дорогу на "зеленый".

История скандального ДТП разлетелась по соцсетям: очевидцы событий писали, что водитель, сбивший ребенка, не наказан, зато человек, оказавший девочке помощь на месте, привлекается к ответственности.

"Автомобили остановились, но один водитель продолжил движение, не сбавив скорость. Девочка не успела отреагировать и от удара ее отбросило в воздух", — рассказывают самарцы.

Ребенка госпитализировали в больницу им. Середавина с сотрясением головного мозга и множественными ушибами конечностей.

Пока водитель, сбивший девочку, стоял в стороне, другой участник дорожного движения — водитель "Газели" — бросился к девочке, оказал первую помощь, вызвал скорую, позвонил в полицию.

По словам очевидцев, все время, пока мужчина помогал лежащему окровавленному ребенку, виновник ДТП не приближался. В итоге между водителями произошел словесный конфликт, а затем потасовка. По итогу, когда полиция приехала, заявление было составлено не на сбившего девочку, а на мужчину, вступившему с ним в конфликт и помогавшему девочке.

В СУ СКР по Самарской области расследуют уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления по Самарской области Максиму Ламонову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", — отмечается в сообщении.