Александр Бастрыкин разберется, почему сбивший самарскую школьницу водитель избежал наказания

Главе СКР представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП в Самаре: 11 ноября на ул. Алма-Атинской автомобиль сбил школьницу, переходившую дорогу на "зеленый".
История скандального ДТП разлетелась по соцсетям: очевидцы событий писали, что водитель, сбивший ребенка, не наказан, зато человек, оказавший девочке помощь на месте, привлекается к ответственности.
"Автомобили остановились, но один водитель продолжил движение, не сбавив скорость. Девочка не успела отреагировать и от удара ее отбросило в воздух", — рассказывают самарцы.
Ребенка госпитализировали в больницу им. Середавина с сотрясением головного мозга и множественными ушибами конечностей.
Пока водитель, сбивший девочку, стоял в стороне, другой участник дорожного движения — водитель "Газели" — бросился к девочке, оказал первую помощь, вызвал скорую, позвонил в полицию.
По словам очевидцев, все время, пока мужчина помогал лежащему окровавленному ребенку, виновник ДТП не приближался. В итоге между водителями произошел словесный конфликт, а затем потасовка. По итогу, когда полиция приехала, заявление было составлено не на сбившего девочку, а на мужчину, вступившему с ним в конфликт и помогавшему девочке.
В СУ СКР по Самарской области расследуют уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления по Самарской области Максиму Ламонову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли