1,6 млн жителей Самарской области вакцинировались от гриппа

Во вторник, 18 ноября, в региональном правительстве прошло оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева. Один из вопросов повестки — вакцинация против гриппа.

"Наша задача — обеспечить максимальную безопасность жителей. Обстановка ежедневно на контроле, при необходимости дополнительных шагов, возможности и ресурсы есть, все решения будем принимать оперативно", — сказал глава региона.

В настоящее время вакцинацию прошли 1,63 млн жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.

В регион была поставлена федеральная партия вакцин для профилактики гриппа у взрослых и детей — 1,6 млн доз. Кроме этого закупили около свыше 280 тыс. доз вакцины за счет областного бюджета.

По итогам прошлой недели темп вакцинации составил 210 тыс. человек за неделю. В отношении групп риска и возможности неблагоприятного исхода привито 98% от плана вакцинации беременных женщин, это свыше 5390 женщин, и 399 тыс. детей. Это 99% от плана. Также 3476 тыс. человек, подлежащих призыву на военную службу. И также проводится вакцинация лиц старшего трудоспособного возраста и пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением. Это порядка 78% от плана.

"С учетом темпов прошлой недели, в течение оставшихся двух недель мы вакцинируем все необходимые группы лиц и исполним наши плановые обязательства", — подчеркнул министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

Глава региона поставил задачу профильному министерству подготовить комплекс мероприятий, обеспечивающих ускоренные темпы вакцинации и предусмотреть запас вакцины и необходимых лекарственных препаратов.