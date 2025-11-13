Глава СК РФ заинтересовался ситуацией с заброшенным детсадом в Самарской области

Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу после сообщения о нарушении прав малолетних в сельском поселении Воскресенка Самарской области.

В 2023 г. в Воскресенке закрыли на капремонт детский сад. Однако до сих пор никакие работы там не начали, а здание стоит заброшенным. В результате детей приходится возить в детсады в соседние населенные пункты, которые находятся достаточно далеко.

В СУ СК России по Самарской области в связи с этой ситуацией возбуждено уголовное дело.