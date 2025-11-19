Самарскому бизнесу помогут выдержать повышение НДС

Во вторник, 18 ноября, на оперативном совещании в областном правительстве, которое провел губернатор Вячеслав Федорищев, обсудили изменения налогового законодательства РФ и в связи с ними — меры поддержки налогоплательщиков в регионе.
Согласно законопроекту, внесенному правительством РФ в Госдуму, изменения должны вступить в силу с 1 января 2026 года. Они затрагивают основные параметры налогообложения: ставки по НДС, тарифы по страховым взносам, лимиты для применения специальных налоговых режимов — и касаются значительного количества налогоплательщиков.
В частности, планируется повысить основную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%. Предельный порог доходов для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), сокращается с 60 до 20 млн рублей. При этом для широкого перечня социально значимых товаров сохранится льготная ставка в 10%.
"Корректировки в сфере налогового законодательства направлены на то, чтобы обеспечить ключевые приоритеты страны, к которым относятся выполнение социальных обязательств перед населением, финансовое обеспечение потребностей оборонной сферы и безопасности, социальная поддержка семей участников специальной военной операции, достижение национальных целей развития, определенных президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным", — отметил глава региона.
Сейчас в Самарской области для предпринимателей действует УСН. При такой системе базовые налоговые ставки составляют 6% (на доходы) и 15% (на доходы, уменьшенные на величину расходов).
Заместитель председателя правительства Самарской области — министр финансов Самарской области Ольга Собещанская отметила, что, хотя реформа является комплексной и касается разных секторов экономики, отдельное внимание уделяется пересмотру налоговых правил для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).
По итогам 2024 года и 10 месяцев 2025 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства выросло на 6,7 тысяч и составило рекордные 137,4 тысячи налогоплательщиков. В целях поддержания экономической активности субъектов МСП для сохранения в регионе наиболее благоприятного инвестиционного климата с учетом федеральных налоговых реформ, по поручению губернатора министерством финансов региона совместно с Управлением ФНС России по Самарской области проведен анализ влияния введения автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) на бюджет региона и субъектов МСП. Основное ее отличие от УСН — это годовой порог дохода, при котором не наступает обязанность уплаты НДС (60 млн рублей).
"Введение АУСН поддержит субъекты малого и среднего бизнеса Самарской области, сохранит инвестиционную привлекательность региона, а значит, и активность бизнеса", — считает Ольга Собещанская.
Глава региона также заслушал доклад руководителя УФНС России по Самарской области Кирилла Князева, который обозначил плюсы АУСН и риски, которые влечет ее неприменение.
Выслушав все мнения, губернатор одобрил целесообразность введения в регионе АУСН: "Будем считать, что решение принято. Важно донести эту информацию до всего предпринимательского сообщества, — отметил руководитель области. — Все необходимые решения в протокол внесите, необходимо их исполнять".
Вячеслав Федорищев поручил всем отраслевым министерствам, которые взаимодействуют с бизнесом, предусмотреть необходимые резервы, чтобы оперативно помогать малым и средним предпринимателям преодолевать возможные экономические последствия введения новой системы: "В нужный момент поддержать предприятия, с тем чтобы они дальше были экономически сильнее".
