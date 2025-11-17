Пять человек задержали в Сызрани за организацию азартных игр

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Сызрани правоохранители задержали пятерых местных жителей 32-58 лет по подозрению в организации азартных игр. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области