Директора самарской строительной фирмы обвиняют в обмане пяти дольщиков

Прокуратура Ленинского района Самары утвердила обвинение по уголовному делу директора строительной компании по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

По версии следствия, в 2016 г. руководитель фирмы принял обязательства по завершению строительства проблемного объекта в Железнодорожном районе и удовлетворению прав дольщиков. Для этого в рамках госпрограммы он получил из областного бюджета субсидию 50 млн рублей.

В 2019 г. дом достроили и ввели в эксплуатацию. Однако квартиры пяти дольщиков стоимостью более 9 млн руб. директор передал другим лицам, а полученные за них деньги забрал себе.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Самары.