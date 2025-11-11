16+
Общество

Новый тариф на вывоз мусора позволит обновить технику и улучшить сервис

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Во вторник, 11 ноября, в пресс-центре медиаагентства "Самара 450" состоялась пресс-конференция, посвященная изменениям в системе обращения с твердыми коммунальными отходами.

В ноябре ровно год, как в Самарской области сменился регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Эта мера была вынужденной, решение принято на основании многочисленных обращений граждан по поводу качества вывоза мусора. Новому регоператору предстояло полностью перестроить работу и сделать отрасль прозрачной. И сегодня в регионе продолжается совершенствование системы обращения с ТКО: устройство новых и ремонт действующих контейнерных площадок, закупка современных мусоросборников, выстраивание логистики. Цель всех преобразований в системе обращения с ТКО — создание понятной, максимально открытой отрасли, работающей по современным экологическим стандартам с высоким качеством.

Эксперты на пресс-конференции обсудили причины изменения тарифа и перспективы развития отрасли.

Первый замруководителя комитета ценового и тарифного регулирования Самарской области Юрий Мокшин рассказал, что с 10 ноября в регионе вступил в силу новый тариф — 790,10 руб./м³. Таким образом стоимость услуги по вывозу ТКО составила:

— 128,39 руб. за одного человека — для жителей муниципальных районов, а также жителей частных домов городов Самарской области;

— 5,99 руб. за 1 кв. м — для жителей, проживающих в многоквартирных домах городских округов Самарской области.

Для АО "Экология" установлен новый тариф, который учитывает, в том числе, показатели прогноза социально-экономического развития РФ, распределение транспортных потоков на объекты обработки и захоронения, расходы операторов в сфере обращения с ТКО. При этом, как отметил Юрий Мокшин, в сравнении с другими регионами страны, плата за вывоз ТКО в Самарской области остается в пределах средних значений.

Генеральный директор АО "Экология" Андрей Шестаков подчеркнул, что новый тариф позволит региональному оператору выполнять свои обязательства и предоставлять качественные услуги населению. "Дополнительные средства будут направлены на приобретение транспорта для увеличения объемов собственного транспортирования. Прямое оказание услуг без подрядчика положительно сказывается на качестве", — отметил Андрей Шестаков. Также совместно с муниципалитетами будет продолжена работа по обновлению контейнерных площадок: на сегодняшний день устроена 691 новая площадка из 876 запланированных. Отремонтировано 620 из 917 существующих площадок.

Заместитель главы Самары — руководитель департамента городского хозяйства и экологии Евгений Владимирский напомнил, что контейнерная площадка — зона ответственности как регионального оператора, так и муниципалитета или управляющей компании. Все, что касается вывоза мусора и подбора, просыпавшихся при погрузке отходов — обязанность регоператора. А ответственность за содержание площадки — уборка, подметание, отсутствие разлетающегося мусора — несет муниципалитет или УК.

Наталья Хохлова, руководитель управления реализации социальных гарантий граждан в сфере жилищно-коммунальных услуг министерств социально-демографической и семейной политики Самарской области, напомнила, что льготным категориям граждан предоставляется компенсация за оплату коммунальных услуг. К льготным категориям, к примеру, относятся многодетные семьи, инвалиды, участники ВОВ, ветераны боевых действий, ветераны труда. Всего в регионе 393 тыс. льготников. Наталья Хохлова отметила, что всем им автоматически будет произведен перерасчет после повышения тарифа. Кроме того, в регионе предоставляются субсидии для оплаты коммунальных расходов гражданам с низкими доходами, на сегодняшний день получателями таких субсидий являются 13 тыс. человек. По всем вопросам социальной поддержки работает горячая линия: 8 800 100 56 61.

Елена Беляева, заслуженный эколог Самарской области, председатель общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии Самарской области отметила, что необходимо повышать экологическую грамотность населения в отношении обращения с ТКО. "Вклад каждого жителя в том, чтобы самим знать правила обращения с отходами: доносить их до контейнера, тщательно завязывать пакет, чтобы мусор не разлетался, понимать, что крупногабаритные отходы следует размещать на отдельной площадке, не загромождая ими контейнеры", — сказала Елена Беляева.

