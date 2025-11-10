Самарцы высказались против организации платных парковок

Мэрия Самары опубликовала протокол общественных обсуждений проекта Стратегии социально-экономического развития города на период до 2036 года. Участие в них приняли всего 37 человек. При этом поступило довольно много негативных отзывов, но большинство решено не учитывать.

В частности, участники общественных обсуждений отметили отсутствие конкретики в стратегии. Отклонение подобных отзывов власти объяснили следующим образом:

"Стратегия формирует методологическую основу для последующей актуализации программ и разработки конкретных проектов, которые будут раскрывать детали, финансирование и проходят общественное обсуждение".

Также в рамках общественных обсуждений были высказаны негативные отзывы о планах властей по организации платных парковок, и некоторые чиновники взяли на заметку. Вот они:

"В проекте "Развитие парковочного пространства" п. 6 "Развитие перехватывающих бесплатных парковок" должен быть приоритетнее п. 4 и п. 5, т. е. сначала нужно развить бесплатные парковки, а уже после внедрять "умные" и развивать платные";

"Против платных парковок. Необходимо сначала построить сеть перехватывающих парковок и сеть доступных парковок для местных жителей, и лишь потом делать платной парковку на улицах общего пользования".

Также жители высказывались против строительства канатной дороги Самара — Рождествено. По их мнению, объект нарушит эстетику пейзажной панорамы вида на Жигулевские горы и Волгу. Однако подобные отзывы решили не учитывать, так как планы по строительству канатных дорог уже давно прописаны в генплане города.

У некоторых горожан вызвали недоумение намерения строить метро в сторону Волгаря. Были высказаны предложения по продлению подземки в направлении Крутых Ключей. Помимо этого, самарцы высказали замечания по вопросам подготовки кадров, развития социальной инфраструктуры и благоустройства, сохранения особо охраняемых природных территорий и др.

Теперь проект стратегии направят на рассмотрение городской думы. Она должна утвердить ее до конца года.

