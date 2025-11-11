В Самаре до конца рабочей недели прогнозируются дожди

На Средней Волге сохранится неустойчивая теплая погода, передает Приволжское УГМС.
"Циклонические вихри, перемещаясь один за другим из Атлантики и Средиземноморья, продолжат на этой неделе поставлять теплый, насыщенный влагой воздух вглубь Европейского материка, в том числе и в наш регион. Прохождение фронтальных разделов будет сопровождаться осадками разной интенсивности в виде дождя, в отдельных районах с мокрым снегом", — отмечают синоптики.
Во вторник, 11 ноября, в Самаре облачно, небольшой дождь. Ветер западный, 5…10 м/с. Температура воздуха +5…+7 °C.
В среду, 12 числа, в регионе сохранится облачная погода, местами пройдут небольшие дожди. Ветер восточный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °C, днем +3…+8 °C.
13 ноября в Самарской области по-прежнему будет облачно. Возможны небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 °C, днем +2…+7 °C.
В пятницу, 14 числа, по прогнозам синоптиков продолжатся дожди. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 °C, днем +4…+9 °C.
Последние комментарии
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно