Общество

В Самаре до конца рабочей недели прогнозируются дожди

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
На Средней Волге сохранится неустойчивая теплая погода, передает Приволжское УГМС.

"Циклонические вихри, перемещаясь один за другим из Атлантики и Средиземноморья, продолжат на этой неделе поставлять теплый, насыщенный влагой воздух вглубь Европейского материка, в том числе и в наш регион. Прохождение фронтальных разделов будет сопровождаться осадками разной интенсивности в виде дождя, в отдельных районах с мокрым снегом", — отмечают синоптики.

Во вторник, 11 ноября, в Самаре облачно, небольшой дождь. Ветер западный, 5…10 м/с. Температура воздуха +5…+7 °C.

В среду, 12 числа, в регионе сохранится облачная погода, местами пройдут небольшие дожди. Ветер восточный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °C, днем +3…+8 °C.

13 ноября в Самарской области по-прежнему будет облачно. Возможны небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 °C, днем +2…+7 °C.

В пятницу,  14 числа, по прогнозам синоптиков продолжатся дожди. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 °C, днем +4…+9 °C.

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

