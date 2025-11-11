В Самаре до конца рабочей недели прогнозируются дожди

На Средней Волге сохранится неустойчивая теплая погода, передает Приволжское УГМС.

"Циклонические вихри, перемещаясь один за другим из Атлантики и Средиземноморья, продолжат на этой неделе поставлять теплый, насыщенный влагой воздух вглубь Европейского материка, в том числе и в наш регион. Прохождение фронтальных разделов будет сопровождаться осадками разной интенсивности в виде дождя, в отдельных районах с мокрым снегом", — отмечают синоптики.

Во вторник, 11 ноября, в Самаре облачно, небольшой дождь. Ветер западный, 5…10 м/с. Температура воздуха +5…+7 °C.

В среду, 12 числа, в регионе сохранится облачная погода, местами пройдут небольшие дожди. Ветер восточный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °C, днем +3…+8 °C.

13 ноября в Самарской области по-прежнему будет облачно. Возможны небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 °C, днем +2…+7 °C.

В пятницу, 14 числа, по прогнозам синоптиков продолжатся дожди. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 °C, днем +4…+9 °C.