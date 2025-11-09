СРПП с 10 ноября закрывает маршрут Самара-Ширяево

С 10 ноября будет остановлено движение теплоходов на маршруте Самара-Ширяево.
"Доводим до Вашего сведения, что с 10 ноября останавливается движение на пригородном маршруте Самара-Ширяево", - сообщается в телеграм-канале Самарского речного пассажирского пароходства.
Последние комментарии
