СРПП с 10 ноября закрывает маршрут Самара-Ширяево

С 10 ноября будет остановлено движение теплоходов на маршруте Самара-Ширяево.

"Доводим до Вашего сведения, что с 10 ноября останавливается движение на пригородном маршруте Самара-Ширяево", - сообщается в телеграм-канале Самарского речного пассажирского пароходства.