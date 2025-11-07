Молодежь Самарской области активно участвует в акции "Большой этнографический диктант"

В субботу, 8 ноября, завершится Всероссийская просветительская акция "Большой этнографический диктант", которая в 10 раз объединила людей разных национальностей, вероисповеданий и гражданств.

Для удобства участников в муниципалитетах региона были организованы очные площадки, а онлайн на сайте можно ответить на вопросы в любое время.

По словам организаторов, акция помогает привлечь внимание к истории, культуре и традициям народов, населяющих нашу страну, а ее участникам — проверить свои знания о традициях, обычаях, народных костюмах и промыслах.

Студентам Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева дал напутствие Герой РФ, летчик-космонавт, рекордсмен по продолжительности пребывания в космосе Олег Кононенко. Он поприветствовал участников диктанта и поделился своим опытом: "Я писал его дважды на борту МКС. Считаю, что благодаря такому сплаву народов нашей стране есть чем гордиться, и у нее прекрасное будущее".

В этом году Ассоциация профсоюзных организаций студентов Самарской области при поддержке правительства региона организовала две площадки для проведения этнодиктанта. "В итоге более 450 представителей активной молодежи со всех уголков региона стали частью этой значимой акции. Диктант очень важен для наших ребят. Участвуя в нем, они не просто проверяют знания — они становятся хранителями культурного кода России! Диктант выступает мостом между прошлым и будущим: через знание традиций мы воспитываем уважительное отношение к многонациональной России. И, конечно, молодые люди могут оценить общий уровень своей этнокультурной грамотности", — рассказал председатель правления Ассоциации Алексей Сатонин.

Жители Самарской области всегда проявляют высокий интерес к акции. По данным за 2024 г., свой уровень этнографической грамотности проверили более 136 тыс. жителей региона. Итоги акции 2025 г. будут подведены 12 декабря, в День Конституции России.

Традиционно молодежь становится самым активным участником этнографического диктанта.

"Я очень рада, что большая часть нашей молодежи подключилась к акции, и им не нужно объяснять, почему это важно. Я сама участвовала в этнодиктанте восемь раз и могу сказать, что это отличный импульс узнать что-то новое и интересное о всех народах нашей большой страны", — сказала Элла Герейханова, председатель молодежного правительства Самарской области.

В 2025 г. просветительская акция приобрела особый статус: по инициативе президента России Владимира Путина она вошла в официальную программу фестиваля "Народы России и СНГ", что подчеркивает ее значимость для укрепления межнационального диалога.

Всероссийская просветительская акция "Большой этнографический диктант" проводится Федеральным агентством по делам национальностей.