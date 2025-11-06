16+
Общество

Участники из Самарской области стали победителями и призерами национального чемпионата "Абилимпикс"

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Москве завершился Национальный чемпионат "Абилимпикс" — крупнейшее в России состязание профессионального мастерства среди людей ограниченными возможностями здоровья.

Фото: Центр развития движения Абилимпикс

Приветствие участникам и гостям Национального чемпионата "Абилимпикс" направил Президент Российской Федерации Владимир Путин. "Отрадно, что ваш масштабный проект развивается и на протяжении многих лет помогает людям с ограниченными возможностями здоровья реализовать свои таланты и способности, наметить перспективы для дальнейшего профессионального роста, получить новые знания и компетенции, найти хорошую, интересную работу", — подчеркнул Глава государства.
В этом году соревнования охватили 50 компетенций в 18 сферах экономики. В чемпионате приняли участие более тысячи человек со всей страны: школьники и студенты СПО и вузов, работающие граждане с ограниченными возможностями здоровья. Они продемонстрировали свое профессиональное мастерство в востребованных компетенциях из различных сфер экономики. По итогам состязаний в копилке Самарской области — 2 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовых медали. В числе призеров участники региональной сборной — ветераны СВО Станислав Егоров (в компетенции "Веб-разработка") и Александр Тарабаров (в компетенции "Столярное дело").

Особая гордость региона — победа в международном зачете чемпионата. Россию в компетенции "Флористика" представила победитель Национального чемпионата 2024 года Алена Ретина (Самарский многопрофильный колледж имени В.В. Бартенева). По итогам состязаний конкурсантка получила золотую медаль.

Впервые в этом году 17 школьников Самарской области приняли участие в "Фестивале знакомства с профессией" и "Фестивале возможностей".

"Каждый год я вижу, как участники нашей команды растут, крепнут в своем мастерстве, становятся увереннее — и это, пожалуй, самое ценное, что дает "Абилимпикс", — отмечала ранее заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на церемонии награждения призеров чемпионата "Абилимпикс" 2024 года отмечал, что вопросы реабилитации, социализации и жизнеустройства людей с ограничениями в здоровье, поддержки их начинаний и стремлений остаются приоритетными направлениями в работе правительства России по указанию президента Владимира Путина и правительства Самарской области.

Для гостей чемпионата также были организованы мероприятия в рамках культурной и профориентационной программ, спортивные соревнования и мастер-классы, во время чемпионата была открыта выставочная экспозиция.

Чемпионат "Абилимпикс" проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети" при поддержке Минпросвещения России.

Последние комментарии

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

