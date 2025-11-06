Участники из Самарской области стали победителями и призерами национального чемпионата "Абилимпикс"

В Москве завершился Национальный чемпионат "Абилимпикс" — крупнейшее в России состязание профессионального мастерства среди людей ограниченными возможностями здоровья.
Приветствие участникам и гостям Национального чемпионата "Абилимпикс" направил Президент Российской Федерации Владимир Путин. "Отрадно, что ваш масштабный проект развивается и на протяжении многих лет помогает людям с ограниченными возможностями здоровья реализовать свои таланты и способности, наметить перспективы для дальнейшего профессионального роста, получить новые знания и компетенции, найти хорошую, интересную работу", — подчеркнул Глава государства.
В этом году соревнования охватили 50 компетенций в 18 сферах экономики. В чемпионате приняли участие более тысячи человек со всей страны: школьники и студенты СПО и вузов, работающие граждане с ограниченными возможностями здоровья. Они продемонстрировали свое профессиональное мастерство в востребованных компетенциях из различных сфер экономики. По итогам состязаний в копилке Самарской области — 2 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовых медали. В числе призеров участники региональной сборной — ветераны СВО Станислав Егоров (в компетенции "Веб-разработка") и Александр Тарабаров (в компетенции "Столярное дело").
Особая гордость региона — победа в международном зачете чемпионата. Россию в компетенции "Флористика" представила победитель Национального чемпионата 2024 года Алена Ретина (Самарский многопрофильный колледж имени В.В. Бартенева). По итогам состязаний конкурсантка получила золотую медаль.
Впервые в этом году 17 школьников Самарской области приняли участие в "Фестивале знакомства с профессией" и "Фестивале возможностей".
"Каждый год я вижу, как участники нашей команды растут, крепнут в своем мастерстве, становятся увереннее — и это, пожалуй, самое ценное, что дает "Абилимпикс", — отмечала ранее заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на церемонии награждения призеров чемпионата "Абилимпикс" 2024 года отмечал, что вопросы реабилитации, социализации и жизнеустройства людей с ограничениями в здоровье, поддержки их начинаний и стремлений остаются приоритетными направлениями в работе правительства России по указанию президента Владимира Путина и правительства Самарской области.
Для гостей чемпионата также были организованы мероприятия в рамках культурной и профориентационной программ, спортивные соревнования и мастер-классы, во время чемпионата была открыта выставочная экспозиция.
Чемпионат "Абилимпикс" проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети" при поддержке Минпросвещения России.
