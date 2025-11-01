16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области завершено благоустройство 119 общественных территорий Подведены итоги муниципального этапа акции "Народное признание" В День народного единства филиал Российского общества "Знание" в Самарской области организует масштабную просветительскую программу В Самаре разработан единый дизайн-код уличных торговых объектов В дни форума "Россия - спортивная держава" в Самаре ограничат движение грузовиков

Общество

В День народного единства филиал Российского общества "Знание" в Самарской области организует масштабную просветительскую программу

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 4 ноября, в День народного единства филиал Российского общества "Знание" в Самарской области проведет серию лекций и встреч с выдающимися лекторами. Мероприятия пройдут в рамках народного фестиваля традиций "Русский характер" в Струковском саду (Самара, ул. Красноармейская, 2а) и будут посвящены богатому культурно-историческому наследию и единству многообразия народов России.

Особый акцент в программе будет сделан на патриотическом воспитании и исторической памяти. Так, на площадке общества "Знание" запланирована встреча с Героем Российской Федерации, летчиком-космонавтом Олегом Кононенко. Эта встреча - уникальная возможность лично пообщаться с человеком-легендой, чья жизнь олицетворяет мощь и единство нашей страны.

Все желающие смогут стать участниками специальной викторины от общества "Знание", посвященной истории легендарного Самарского знамени - символа доблести и солидарности.

С лекциями выступят эксперты в области права, истории и педагогики. Утренний блок откроет Елена Новопавловская, доцент, кандидат юридических наук, с темой "Сила в многообразии: языки и традиции разных народов России". Кандидат исторических наук Анастасия Гулина, также представит экспертный анализ этой актуальной темы.

Во второй половине дня перед аудиторией выступит Дина Шустова, советник директора по воспитанию, финалист конкурса "Лидеры России". В своей лекции "Культурный код народов России" она раскроет основы общероссийской идентичности, формируемой на стыке уникальных культур и традиций.

Российское общество "Знание" приглашает жителей и гостей Самары присоединиться к просветительским мероприятиям, посвященным культурному многообразию нашей страны. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Фото на сайте

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30