Как будут работать медики в длинные ноябрьские выходные: расписание

В период продолжительных выходных прием врачей и работа структурных подразделений поликлиник Самарской области будут организованы по отдельному графику. С подробной информацией о работе медицинских служб можно ознакомиться на официальных сайтах учреждений.

В бесперебойном режиме в часы работы поликлиник будет организована выдача льготных лекарственных препаратов. ️Также будет организована работа мобильных медицинских бригад поликлиник для оказания помощи на дому пожилым людям и пациентам с обострениями хронических заболеваний.

Служба неотложной помощи поликлиник продолжит работать в своем обычном режиме с 8.00 до 20.00. ️

Информацию о графике работы отделений профилактики и возможностях прохождения диспансеризации, о работе иных медицинских служб можно уточнить на сайтах учреждений.

В круглосуточном режиме будут работать стационары и служба скорой медицинской помощи. ️При внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, предоставляющих угрозу жизни пациента, необходимо вызвать экстренную медицинскую службу по телефонам 03, 103, 112.

Дежурить в штатном режиме будут и травмпункты.

В Самаре:

1. ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая больница № 1 им. Н. И. Пирогова" ул. Полевая, 80а, круглосуточно;

2. ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая больница № 2 им. Н. А. Семашко", ул. Калинина, 32, круглосуточно;

3. ГБУЗ СО "Самарская городская больница № 7", ул. Крайняя, 17, круглосуточно;

4. ГБУЗ СО "Самарская городская больница № 10", ул. Медицинская, 4б, круглосуточно;

5. ГБУЗ СО "Самарская областная клиническая больница им. В. Д. Середавина", детский травмпункт, ул. Ташкентская, 159, круглосуточно.

В Новокуйбышевске:

1. ГБУЗ СО "Новокуйбышевская центральная городская больница", ул. Пирогова, 1, к3, круглосуточно.

В Тольятти:

1. ГБУЗ СО "Тольяттинская городская поликлиника № 3" ул. Цветной бульвар, 16, кабинет травматологической помощи, круглосуточно;

2. ГБУЗ СО "Тольяттинская городская больница № 2" ул. Баныкина, кабинет травматологической помощи, приемное отделение, круглосуточно.

В Сызрани:

ГБУЗ СО "Сызранская центральная городская и районная больница" ул. Комарова, 1, круглосуточно.