16+
Общество

Прокуратура разъяснила особенности реализации имущества должников

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Прокурор отдела по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества управления по надзору за исполнением федерального законодательства Артур Неклоков рассказал об особенностях реализации имущества должника в рамках исполнительного производства.

Фото: Прокуратура Самарской области

— Расскажите, пожалуйста, как в целом регулируется порядок реализации имущества должников по исполнительным производствам?

— Порядок строго регламентирован законом и имеет два основных пути. Первый — это самостоятельная реализация имущества самим должником. Она возможна, если нет спора о стоимости имущества и эта стоимость не превышает 30 тыс. рублей. Второй путь — принудительная реализация. Она применяется во всех остальных случаях и осуществляется путем продажи имущества через специализированные организации.

— Насколько масштабна работа по аресту имущества в нашем регионе и часто ли должники исполняют требования добровольно?

— Цифры весьма значительные. Только в текущем году стоимость арестованного имущества составила более 2 млрд руб. по свыше чем 6 тыс. исполнительным производствам. После наложения ареста более 4900 производств были окончены фактическим исполнением. Важно отметить, что значительная часть из них — это результат добровольного погашения долгов самими должниками после применения к ним такой меры, как арест имущества.

— А если добровольно не платят? Какова эффективность принудительной реализации?

— Когда добровольного исполнения нет, в действие вступает механизм принудительной реализации. За девять месяцев текущего года он позволил выручить и направить на погашение долгов более 100 млн руб. от продажи арестованного имущества.

— Вы упомянули о конфискованном имуществе по уголовным делам. Это какая-то особая категория?

— Безусловно. Реализация конфискованного имущества имеет свою специфику. В этом году возбуждено более 700 таких производств, и большинство из них уже окончено (660). Чаще всего предметом исполнения являются электронная техника и средства идентификации: смартфоны, ноутбуки, SIM-карты. Отдельно стоит выделить транспортные средства — они составляют около 30% всей конфискованной собственности. По действующему регламенту такая техника в обязательном порядке предлагается Министерству обороны РФ. Уже в 2025 г. для нужд обороны нашими органами было передано 57 автомобилей, девять мотоциклов, трактор и квадроцикл.

— Насколько строго соблюдается законность в этой сфере?

— К сожалению, не во всех случаях. Нарушения имеют место. Так, в ходе нашей проверки в третьем квартале 2025 г. было выявлено более 70 нарушений. Для их устранения мы внесли 27 представлений и инициировали 11 уголовно-процессуальных проверок.

— Можете привести пример нарушения, которое удалось выявить?

— Ярким примером является факт хищения дорогостоящего смартфона, конфискованного по уголовному делу. Ситуация развивалась так: по приговору суда телефон был конфискован в государственную собственность, по нему возбудили исполнительное производство, и он был передан приставам. Далее комиссия территориального управления Росимущества приняла решение это дорогостоящее имущество уничтожить. Телефон передали подрядной организации, которая предоставила отчет о его уничтожении в марте 2025 года.

— Что же вызвало подозрения?

— Наша проверка установила, что идентификационный номер этого якобы уничтоженного телефона продолжал активную работу в сетях сотовых операторов вплоть до апреля 2025 г., то есть уже после даты его предполагаемого уничтожения. Это прямо указывало на то, что телефон не был уничтожен, а был похищен и введен в незаконный оборот.

— Какие меры были приняты по этому факту?

— По данному факту органы прокуратуры вынесли постановление о направлении материалов для решения вопроса об уголовном преследовании, которое направили в органы предварительного расследования. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования органами предварительного расследования возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ. Также в адрес Главного управления ФССП России по Самарской области внесено представление об устранении нарушений законодательства, допущенных в ходе исполнения этого исполнительного производства. Этот случай наглядно демонстрирует необходимость усиления прокурорского надзора в данной сфере.

— Как бы вы подытожили свое выступление?

— В заключение хочется отметить, что одной из основных задач органов прокуратуры является обеспечение реализации прав и законных интересов как должника, так и взыскателя.
Именно на обеспечение своевременного и законного осуществления исполнительных действий, внимательное отношение к гражданам, направлен в настоящее время надзор прокуратуры региона.

