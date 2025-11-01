Прокуратура разъяснила особенности реализации имущества должников

Прокурор отдела по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества управления по надзору за исполнением федерального законодательства Артур Неклоков рассказал об особенностях реализации имущества должника в рамках исполнительного производства.
— Расскажите, пожалуйста, как в целом регулируется порядок реализации имущества должников по исполнительным производствам?
— Порядок строго регламентирован законом и имеет два основных пути. Первый — это самостоятельная реализация имущества самим должником. Она возможна, если нет спора о стоимости имущества и эта стоимость не превышает 30 тыс. рублей. Второй путь — принудительная реализация. Она применяется во всех остальных случаях и осуществляется путем продажи имущества через специализированные организации.
— Насколько масштабна работа по аресту имущества в нашем регионе и часто ли должники исполняют требования добровольно?
— Цифры весьма значительные. Только в текущем году стоимость арестованного имущества составила более 2 млрд руб. по свыше чем 6 тыс. исполнительным производствам. После наложения ареста более 4900 производств были окончены фактическим исполнением. Важно отметить, что значительная часть из них — это результат добровольного погашения долгов самими должниками после применения к ним такой меры, как арест имущества.
— А если добровольно не платят? Какова эффективность принудительной реализации?
— Когда добровольного исполнения нет, в действие вступает механизм принудительной реализации. За девять месяцев текущего года он позволил выручить и направить на погашение долгов более 100 млн руб. от продажи арестованного имущества.
— Вы упомянули о конфискованном имуществе по уголовным делам. Это какая-то особая категория?
— Безусловно. Реализация конфискованного имущества имеет свою специфику. В этом году возбуждено более 700 таких производств, и большинство из них уже окончено (660). Чаще всего предметом исполнения являются электронная техника и средства идентификации: смартфоны, ноутбуки, SIM-карты. Отдельно стоит выделить транспортные средства — они составляют около 30% всей конфискованной собственности. По действующему регламенту такая техника в обязательном порядке предлагается Министерству обороны РФ. Уже в 2025 г. для нужд обороны нашими органами было передано 57 автомобилей, девять мотоциклов, трактор и квадроцикл.
— Насколько строго соблюдается законность в этой сфере?
— К сожалению, не во всех случаях. Нарушения имеют место. Так, в ходе нашей проверки в третьем квартале 2025 г. было выявлено более 70 нарушений. Для их устранения мы внесли 27 представлений и инициировали 11 уголовно-процессуальных проверок.
— Можете привести пример нарушения, которое удалось выявить?
— Ярким примером является факт хищения дорогостоящего смартфона, конфискованного по уголовному делу. Ситуация развивалась так: по приговору суда телефон был конфискован в государственную собственность, по нему возбудили исполнительное производство, и он был передан приставам. Далее комиссия территориального управления Росимущества приняла решение это дорогостоящее имущество уничтожить. Телефон передали подрядной организации, которая предоставила отчет о его уничтожении в марте 2025 года.
— Что же вызвало подозрения?
— Наша проверка установила, что идентификационный номер этого якобы уничтоженного телефона продолжал активную работу в сетях сотовых операторов вплоть до апреля 2025 г., то есть уже после даты его предполагаемого уничтожения. Это прямо указывало на то, что телефон не был уничтожен, а был похищен и введен в незаконный оборот.
— Какие меры были приняты по этому факту?
— По данному факту органы прокуратуры вынесли постановление о направлении материалов для решения вопроса об уголовном преследовании, которое направили в органы предварительного расследования. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования органами предварительного расследования возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ. Также в адрес Главного управления ФССП России по Самарской области внесено представление об устранении нарушений законодательства, допущенных в ходе исполнения этого исполнительного производства. Этот случай наглядно демонстрирует необходимость усиления прокурорского надзора в данной сфере.
— Как бы вы подытожили свое выступление?
— В заключение хочется отметить, что одной из основных задач органов прокуратуры является обеспечение реализации прав и законных интересов как должника, так и взыскателя.
Именно на обеспечение своевременного и законного осуществления исполнительных действий, внимательное отношение к гражданам, направлен в настоящее время надзор прокуратуры региона.
Последние комментарии
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно