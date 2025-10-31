Клиникам СамГМУ 95 лет

30 октября клиники Самарского государственного медицинского университета отметили 95-летие.

Дворцом народного здравоохранения называли клиники 95 лет назад. К знаменательной дате в Самарском государственном медицинском университете приурочили открытие мемориальной доски в память об известном самарском враче-общественнике, инициаторе строительства этого нового медучреждения Андрее Николаевиче Глассоне.

За годы своего существования клиники СамГМУ стали мощнейшим лечебно-научным комплексом. Сейчас это ведущий научно-образовательный комплекс, современное медицинское учреждение, состав которого включает 57 структурных подразделений, где оказывают высокотехнологичную помощь, внедряют новейшие методики диагностики, лечения и реабилитации. Это уникальные для области центры, где проводят трансплантации сердца, печени, почек и костного мозга, выполняют операции на аорте, сложнейшее эндопротезирование и многое другое. Это площадка для апробации и масштабирования инновационных разработок СамГМУ. Впервые в стране здесь выполнена установка уникального раздвижного эндопротеза.

Здесь функционирует специализированный консультативно-диагностический центр с 23 тыс. прикрепленного населения, многопрофильный стационар, где ежегодно 19 тыс. пациентов получают высокотехнологичную и специализированную плановую медицинскую помощь.

Создавая базу для дальнейшего развития науки и здравоохранения региона и страны, в клиниках работают академик РАН, 21 профессор, 56 доцентов, три лауреата Государственной премии РФ, шесть лауреатов премии правительства РФ, четыре заслуженных деятеля науки РФ, три заслуженных работника высшей школы РФ, шесть заслуженных врачей РФ. Ученые степени кандидатов и докторов медицинских наук имеют 80% заведующих отделениями и 34% врачей. В числе главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Самарской области 21 специалист - сотрудники клиник.

Тяжелейший период пришлось пережить коллективу в 90-е годы прошлого века. Руководство СамГМУ во главе с академиком РАН Геннадием Котельниковым, который в те годы возглавлял университет, приняло все меры, чтобы не только сохранить главную клиническую базу в структуре университета, но и обеспечить новый этап развития клиник. Была также создана современная материально-техническая база клиник СамГМУ, сформирован высокопрофессиональный коллектив.

"Учить, лечить и заниматься наукой. Этот наш девиз берет начало с самого открытия клиник Самарского государственного медицинского университета. В истории клиник были очень сложные периоды, в 1990-е годы речь шла об их закрытии. Именно так поступили во многих других медицинских вузах, где расценили клиническую базу вузов как балласт. И только в пяти вузах страны, в том числе и в Самаре, удалось тогда сохранить клиники.

Клиники вуза находились в то время в плачевном состоянии. Москва призывала сбросить их с бюджета вуза. А как тогда учить студентов? Как профессор, который преподает в вузе, сможет проявить свои практические навыки? Тогда губернатор Самарской области Константин Алексеевич Титов лично обратился в высокие властные кабинеты и помог с выделением средств из областного бюджета. Сам ремонт начался при его непосредственном участии, после чего клиники стали оживать и преображаться к лучшему. Сейчас они - современный образец для учреждений здравоохранения, как областных, так и федеральных.

Для системы здравоохранения клиники СамГМУ имеют колоссальное значение! Здесь к работе готовятся студенты - будущие врачи, здесь внедряются передовые методики не только по общероссийским, но и по мировым меркам", - подчеркнул спикер областного законодательного собрания Геннадий Котельников.

Сегодня в развитии клиник СамГМУ важнейшую роль занимает внедрение в практику собственных инновационных разработок вуза и уникальных технологий, считает ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН Александр Колсанов: "Сейчас клиники - это многопрофильное учреждение, где выполняются суперсложные операции - трансплантация органов: сердца, печени, почек, костного мозга, а также эндопротезирование. Уникальные инновационные разработки сначала применяются, апробируются в клиниках медуниверситета".

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов передал поздравления главы региона Вячеслава Федорищева коллективу клиник, возглавляемому Николаем Измалковым. "В клиниках СамГМУ теория органично сочетается с практикой, что позволяет будущим медикам нарабатывать опыт и учиться у лучших. Ежегодно около 8 тыс. студентов, ординаторов и аспирантов из 46 регионов России и 39 стран мира здесь постигают самую гуманную на планете профессию, а более 10 тыс. специалистов повышают свою квалификацию. От всей души желаю клиникам СамГМУ дальнейшего динамичного развития, новых научных открытий и клинических достижений, благодарных пациентов и достойных преемников врачебных традиций. Пусть 95-летний юбилей станет новой точкой отсчета для грандиозных свершений на благо здравоохранения Самарской области и всей Российской Федерации!" - говорится в поздравлении главы региона.

На торжественном мероприятии федеральными и региональными наградами были отмечены лучшие из лучших. Звание "Почетный профессор СамГМУ" присвоено Евгению Столярову, прошедшему путь от ординатора до проректора и главного врача клиник СамГМУ.

Геннадий Котельников вручил почетный знак "Земское признание" II степени заведующему кафедрой факультетской хирургии клиник СамГМУ Алексею Вачеву и заместителю главного врача по медицинской части общебольничного медицинского персонала клиник СамГМУ Галине Светловой.