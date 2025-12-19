В Музее Алабина наградили победителей премии имени Константина Головкина

В среду, 17 декабря, в стенах Музея имени Алабина, в день рождения выдающегося самарского мецената и художника Константина Головкина, прошла торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной премии, носящей его имя. Праздник собрал ярких представителей культурного сообщества, подчеркнув неразрывную связь времен и традиций благотворительности.

Пятый год подряд премия выявляет и поддерживает талантливых художников, дизайнеров и кураторов Самарской области. В этом году на конкурс поступило 120 заявок. Среди них: 51 работа в области традиционного изобразительного искусства, 42 — современного искусства, 13 дизайнерских проектов и 14 кураторских инициатив. Жюри определило победителей в каждой из четырех номинаций.

Лауреатами премии стали:

Традиционное изобразительное искусство: Евгения Тарасова (1 место, триптих "Вертикаль времени на улице Чкалова. Самара" — работа, мастерски отражающая дух и атмосферу исторической улицы), Игорь Панов (2 место, работа "Преданья старины глубокой"), Евгений Уткин (3 место, картина "В тишине раздевалки").

Современное изобразительное искусство: Лилия Файзуллова (1 место, зин "Толевый" — уникальное издание, сочетающее текст и фотографии из семейных архивов жителей поселка Толевый, превращающееся в игровое поле), Кирилл Гуров (2 место, работа "Ветка-Время" — медитативное видеоэссе, сравнивающее деревья с часами), арт-группа "Сады" (3 место, работа "Все включено", ранее представленная на фестивале "ВолгаФест").

Дизайн: Светлана Черкашина (1 место, коллекция одежды "Дымка"), Светлана Сапрыкина (2 место, проект йога-студии), Анастасия Новикова (3 место, проект ресторана "Агни" в Тольятти).

Кураторский проект: Рудольф Голубев (1 место, выставка "Тыл" в музее имени Алабина), Кирилл Гуров (2 место, выставка "Здесь осталось детство" в музее-галерее "Заварка"), Леонид Копылов (3 место, выставка "Будущее в прошлом" из Музея модерна).

"В этом году на премию претендовало много сильных работ от настоящих профессионалов. Выбрать лучших оказалось непростой задачей, - отметил член жюри и соорганизатор премии Дмитрий Мантров. - Нам даже пришлось увеличить шорт-лист до 20 участников в номинации "Традиционное искусство".

Особую интригу вызвала номинация "Кураторский проект", где соревновались 14 заявок от дюжины участников. Музеи и библиотеки региона, такие как Музей Модерна, "Заварка", Тольяттинский художественный музей и Самарская областная библиотека для молодежи, а также Литературный музей (А.Н. Толстого), представили свои масштабные проекты.

Частные инициативы, например, муралы Антона Валиева "Окраина" и выставка семьи художников Авдяковых "Любовь и верность. Пять поколений Немовых-Авдяковых", составили достойную конкуренцию. Молодой творческий коллектив "Сион" представил масштабный проект, состоящий из нескольких выставок. Жюри высоко оценило проработку и концептуальность этих проектов и подчеркнуло важность поддержки подобных энтузиастов.

За пять лет существования премии министерство культуры выделило 2,8 млн руб. субсидий, 76% из которых было направлено в призовой фонд для награждения победителей. Ежегодно в конкурсе участвуют более 120 конкурсантов, что делает премию значимым событием в культурной жизни региона.

Премия имени Константина Головкина не случайно носит имя самарского купца, мецената, художника и краеведа. Именно благодаря таким людям, как Головкин, удается сохранить культурное наследие, ведь художественное пространство необъятно, и государственный контроль не всегда может охватить все его аспекты.

Вадим Артамонов, коллекционер и архитектор, называет себя хранителем уникального наследия. В его частной коллекции особое место занимают работы Александра Горячкина, самобытного художника, который, по идейным соображениям, никогда не входил в творческие союзы, что позволило ему сохранить свободу самовыражения.

Предметы искусства Вадим Артамонов собирает на протяжении 45 лет, и его коллекция легла в основу экспозиции "Арт архив архитектора Артамонова" в Тольяттинском художественном музее. Мечта Вадима Семеновича — чтобы в Тольятти открылся музей имени Александра Горячкина, чтобы как можно больше людей смогли прикоснуться к творчеству этого талантливого художника.

Примечательно, что в следующем году организаторы планируют изменить условия участия в конкурсе, сделав его доступным для всех, имеющих базовое художественное образование, независимо от их принадлежности к Союзу художников или места работы.

Выставка работ лауреатов и номинантов будет открыта для посещения до 1 февраля, давая возможность всем желающим прикоснуться к современному искусству Самарской области. Кроме того, на базе музея планируется провести конкурс коллекционеров, призванный отметить вклад самых больших и значимых частных коллекций в сохранение и популяризацию искусства.

А учредители премии уже думают, какую тему задать участникам в следующем году.