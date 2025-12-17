16+
Культура

Зрители ждали: что покажет самарцам "Королевский цирк" Гии Эрадзе

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Спустя пять лет жители Самарской области вновь смогут посмотреть роскошное шоу — "Королевский цирк" Гии Эрадзе. Артисты цирка, животные и декорации уже приехали и готовятся радовать, удивлять и приятно шокировать зрителей по три раза в день. Представления начнутся 20 декабря и продлятся до 11 января. Билеты уже в продаже.

Фото: автора

16 декабря на встрече с журналистами и блогерами артисты цирка рассказали, какие сюрпризы приготовили для любителей цирка продюсерский центр Гии Эрадзе и компания "Росгосцирк". А также представили предпоказ, который позволил оценить впечатляющую изысканность представления и неординарный подход Гии Эрадзе к цирковому искусству. 

Напомним, Гия Эрадзе — человек, который в 11 лет сбежал в цирк, а сегодня он заслуженный артист России, обладатель множества высших наград цирковых фестивалей и конкурсов и самой главной цирковой награды мира — "Золотого клоуна" Международного фестиваля в Монте-Карло. 

Новогодняя встреча со зрителями предопределила присутствие в шоу ожидаемых и любимых россиянами Деда Мороза и Снегурочки. У посетителей самарского цирка будет уникальная возможность на три часа погрузиться в атмосферу королевского бала и чарующей русской зимы. Традиционные переплетения цирка, эстрады и мюзикла в шоу Гии Эрадзе делает представление увлекательным для любого возраста, поэтому на него так любят ходить семьями и компаниями. 

"Для цирка большая радость принимать такой великолепный коллектив, а для жителей Самарской области — это лучший новогодний подарок!", — считает директор Самарского государственного цирка им. Олега Попова Виталий Комков. Он также отметил, что здание цирка стало красивым снаружи, безопасным и теплым, поэтому и артистам, и зрителям теперь будет гораздо приятней и комфортней. 

Смотреть шоу "Королевский цирк" всегда непросто, поскольку кажется невозможным уследить за всем происходящим. Гия Эрадзе воплотил многослойность на манеже — когда одновременно в одном пространстве сочетаются стили и жанры циркового искусства, поражающие своей сложностью и количеством участников. 

Более 100 талантливых артистов, эксклюзивные роскошные костюмы и невероятные сценические образы, необычный реквизит, оригинальное световое оформление и современные спецэффекты, авторская музыка и поражающие воображение декорации, сложнейшие трюки на грани человеческих возможностей и восхитительные выступления с животными — такое нельзя пропустить! 

В самое сердце поразит номер "Анна", созданный по мотивам известного литературного произведения: эмоциональная театральная постановка, сочетающаяся с опасными сложными трюками без страховки под самым куполом цирка. 

Все трехчасовое действие будет сопровождать роскошный эстрадный Королевский балет, не имеющий аналогов и традиционно украшающий главные мировые цирковые мероприятия. 

Ни одно цирковое представление не обходится без клоуна. В шоу Гии Эрадзе клоун тоже будет — заслуженный артист России Николай Кормильцев. Уникальный артист, который по меркам цирка пришел в профессию очень поздно — в 28 лет. В какой-то момент его заметили в "Королевском цирке" — и вот он уже 40 лет профессионально смешит зрителей. 

Изюминкой шоу станет масштабный аттракцион с хищниками "Дикий мир" под руководством обладательницы международного титула "Принцесса цирка", заслуженной артистки России Людмилы Сурковой. На Международном фестивале в Московском цирке Никулина ее аттракцион с тиграми получил Гран-при, а также специальный приз от Министерства культуры РФ.

Примечательно, что для Людмилы Гия Эрадзе стал человеком, воплотившим ее детские мечты в жизнь: она мечтала работать в цирке. Пришла в цирк из балета, работала воздушной гимнасткой. Но Гия Эрадзе увидел и открыл в ней талант дрессировщицы. Теперь тигры живут в ее доме, и без них не обходится ни один Новый год артистки — так это принято у дрессировщиков. В Самаре Людмила покажет номер, который зрители не увидят ни в одной стране: тигры будут выступать на вращающемся манеже, что для животных обычно недостижимо. 

Впрочем, зрителей поразят не только тигры, но и новогодние олени, лисы, борзые собаки, яки и вороные лошади. 

"Традиционный цирк начался с лошадей, и манеж цирка сделан для комфортного бега лошади. Цирк без животных не может существовать. Мы не добиваемся от животных сверхъестественного, а наблюдаем за их повадками, и иногда они сами подсказывают, что могут делать", — подчеркнула Людмила Суркова. 

Шоу "Королевский цирк" строится на традициях русского и советского цирка, которые Гия Эрадзе считает самыми сильными в мире. При этом оно современное, яркое, красивое, модное. Цирковые артисты следят за инновациями и мировыми трендами. И эта синергия русской цирковой школы и мировой актуальности дает очень сильный эмоциональный эффект. 

