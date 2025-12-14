16+
Культура

В Самаре стартует культурно-просветительский проект "Интерактивный трамвай"

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
14 декабря в Самаре стартует культурно-просветительский проект "Интерактивный трамвай", призванный познакомить гостей и жителей областной столицы с богатой историей города в формате интерактивного путешествия.

Маршрут трамвая будет проходить по историческому центру: от конечной остановки на ул. Пионерской (на пересечении с улицей Чапаевской) до площади им. Куйбышева.

Первыми посетителями интерактивной экскурсии станут 400 участников Всероссийского финала родительских хоров "Крылатое эхо Победы" из 16 регионов РФ. В целом же проект ориентирован на широкую аудиторию: туристов, школьников, студентов, семей с детьми и всех, кто интересуется историей и культурой Самары.

Запланировано три экскурсии: в 12:00, в 15:00, в 18:00.

