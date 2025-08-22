В Самаре стартовал ВолгаФест-2025: фоторепортаж

В Самаре открылся десятый, юбилейный фестиваль набережных «ВолгаФест». С 22 по 24 августа первая очередь набережной превратилась в «город-курорт» – с арт-объектами, музыкальными площадками, образовательными лекциями и экспериментальными проектами. Главная новинка этого года – «Бесконечный стол», протянувшийся вдоль всего пляжа и объединивший художников, ученых, танцоров и гостей фестиваля. На набережной заработал Дом культуры «Волна» с лекциями, стендапами и кинопоказами, открылась площадка «Резиденции рек», где представлены проекты о жизни на Волге, Енисее, Каме, Неве и других реках. Для детей действует арт-пространство «Ракушка и якорь», а вечером гостей ждут концерты – от блюза и джаза до инди-попа. Одним из ярких событий станет коллективное хорооке, а также кинетическая инсталляция «Нарисовано в небе», созданная совместно с художниками и кураторами. Фотограф Волга Ньюс прогулялся по набережной и запечатлел первые моменты фестиваля.

