В Самаре 27 декабря откроется новогодний городок на площади Куйбышева

В субботу, 27 декабря, на площади Куйбышева начнет свою работу главный новогодний комплекс Самары. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

С 12:00 начнет работу Усадьба Деда Мороза и его внучки Снегурочки. Посещение организованными группами по 15-20 человек. Рядом, в "сказочном лесу", откроются тематические фотозоны с арт-объектами по мотивам сказок Александра Сергеевича Пушкина, а также с арт-объектами по мотивам сказок и мультфильмов — "По щучьему веленью", "Конек-горбунок", "Щелкунчик", "Снежная королева", "Зима в Простоквашино" и других.

С 19:00 до 20:00 на ледовом катке для массового катания (со стороны ул. Вилоновской) жителей и гостей Самары ждут показательные выступления от Федерации фигурного катания на коньках.

Ледовый каток, который позже будет доступен для массовых катаний, готовят на этой неделе. Также гостей будут ждать каток для игры в хоккей и каток для самых маленьких, ледовые дорожки в сквере на площади (на пересечении улиц Чапаевской и Красноармейской), деревянная горка для катания на тюбингах, спортивная зона "Самара в движении. Зима" и торговый городок с сувенирами и угощениями.

Работать главный новогодний комплекс будет до 11 января включительно.

На медиаэкране "Часы" покажут музыкальные поздравления от самарских артистов и контент, посвященный юбилейным датам Самарской области и города Самары.