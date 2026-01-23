Алла Кучерявая из Самары выиграла в премии Russian Photo Awards

Самарский фотограф Алла Кучерявая выиграла в номинации Автопортрет всероссийской премии Russian Photo Awards. Об этом сообщает комитет премии.
Церемония вручения фотопремии Russian Photo Awards 2025 прошла 22 января в Санкт-Петербурге.Сообщается, что в этом году в конкурсе приняли участие 13 814 работы в 27 различных номинациях.
Алла Кучерявая родилась в селе Алексеевка Борского района. Училась на филологическом факультете Самарского государственного социально-педагогического университета. Фотографией увлеклась после рождения детей.