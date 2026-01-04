В "ЗИМ Галерее" исполнят рождественские песни со всего мира

В среду, 7 января, в 18:00, в культурном центре "ЗИМ Галерея" отметят Рождество. Камерный хор Solaris Самарского института культуры представит новую программу "Во всем мире Рождество 2" (6+).

Музыкально-лекционное представление "Во всем мире Рождество" хор Solaris впервые подготовил в 2025 году. Его можно было услышать и в "ЗИМ Галерее". К наступлению 2026 г. постановочная группа создала обновленную программу, включив в нее новые композиции, режиссерские и сценографические решения.

Гости услышат рождественские музыкальные традиции разных стран — от колядок до редких произведений — в авторских аранжировках руководителя хора Solaris Елены Юнек. Кроме вокала на концерте прозвучат флейты, ударные, хэндпаны, глокеншпиль.

Творческая команда проекта: дирижер — Елена Юнек, хормейстеры — Елена Сазонова, Игорь Грешнихин и Елена Чаркина, ведущий — Дмитрий Дмитриев, художник-постановщик — Станислава Дядюра.

Вход свободный.