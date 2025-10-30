В Тольяттинской филармонии выступит пианист Тимофей Владимиров

В воскресенье, 16 ноября, в 17:00, в Тольяттинской филармонии в рамках программы Министерства культуры РФ "Всероссийские филармонические сезоны" выступит лауреат международных конкурсов пианист Тимофей Владимиров.

С Симфоническим оркестром филармонии под управлением Игоря Мокерова он исполнит Концерт № 4 для фортепиано с оркестром Соль мажор, соч. 58 Л. Бетховена и Симфонию № 6 "Патетическая" си минор, соч. 74 П. Чайковского.

Перед концертом, в 16:00, состоится встреча слушателей с музыкантом.

Тимофей Владимиров посвятит вечер четвертому фортепианному концерту Бетховена — произведению, открывшему романтическую эру в музыке. Оно начинается с тихого соло фортепиано — беспрецедентный для того времени шаг. На смену образам героической борьбы Третьего и Пятого концертов здесь приходит лирический монолог. Это разговор-размышление солиста с оркестром, где драма и лирика переплетены. Исполнитель берет на себя непростую задачу — показать новую романтическую грань творчества Бетховена, последнего венского классика.

Тимофей Владимиров — участник фестивалей "Владимир Спиваков приглашает", Rheingau musik festival, Mariinskypiano festival, "Москва встречает друзей", Ars longa. В числе его достижений — победа на XIX Международном конкурсе пианистов Piano Campus в городе Понтуаз (Франция, 2020; первая премия и семь специальных призов).