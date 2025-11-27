В Самаре завершился масштабный конкурс молодых музыкантов-народников "Созвездие Жигулей"

С 21 по 25 ноября в Самаре прошел XV всероссийский конкурс молодых музыкантов-исполнителей на народных инструментах имени Д. Г. Шаталова "Созвездие Жигулей".

Участие в конкурсе, который носит имя основателя самарской баянной школы, знаменитого музыканта и педагога Д. Г. Шаталова, приняли 495 талантливых исполнителей из разных уголков России, включая Луганскую Народную Республику, Республику Башкортостан, Республику Мордовия, Республику Татарстан, Краснодарский и Красноярский края, а также Волгоградскую, Воронежскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Саратовскую, Самарскую и Тюменскую области и Санкт-Петербург.

"Всероссийский конкурс молодых музыкантов — исполнителей на народных инструментах имени Д. Г. Шаталова "Созвездие Жигулей" считается одним из престижных профессиональных состязаний для детей и молодежи в России. Наш конкурс — это уникальная возможность продемонстрировать свои таланты, это конкурс, к которому ребята с педагогами очень серьезно готовятся. Победа в таком конкурсе — это не только признание усилий, но и шанс открыть новые горизонты для дальнейшего роста и развития. Для кого занятие музыкой и участие в конкурсе станет профессиональным стартом, делом жизни. Возможно среди сегодняшних участников наши будущие коллеги, звезды самарской и российской сцены", — отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Конкурсная программа шла в семи номинациях. Знаковым событием стало участие оркестров народных инструментов, которых впервые жюри оценивали отдельно.

В народном оркестре баян занимает важное место, ведь этот инструмент обладает широким диапазоном. Баян не зря называют мини-органом — из-за его мощного, насыщенного звучания. Российские баянисты владеют самой виртуозной техникой игры и становятся бессменными призерами и лауреатами престижных конкурсов, в том числе всероссийского конкурса "Созвездие Жигулей".

Гран-при фестиваля-2025 вручили Эрнесту Юсупову, талантливому башкирскому баянисту (Республика Башкортостан, г. Уфа, детская школа искусств им. А. Искужина). В 13 лет юный музыкант поражает высочайшей техникой исполнения сложных произведений и глубиной эмоционального погружения в материал:

"Для меня это первый гран-при, — поделился баянист — и сразу на таком престижном конкурсе. Конечно, победа далась нелегко — все конкурсанты, которых я услышал в нашей номинации, играли просто блестяще. И от того, что победа была нелегкой, она ценнее вдвойне".

Оценивали конкурсантов выдающиеся музыканты-народники из Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, Саратова и Уфы. Среди них — заслуженные артисты России, Самарской области и Башкортостана, заслуженные работники культуры, кандидаты педагогических наук, композиторы и дирижеры, а также лауреаты конкурса "Созвездие Жигулей" прошлых лет.

"Ребята показали отличную игру, — подчеркнул председатель жюри в номинации "Баян. Аккордеон", — отметил профессор кафедры народных инструментов Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова Владимир Грачев. — "Созвездие Жигулей" сегодня — один из самых престижных конкурсов в России, к тому же у него есть своя, особая атмосфера, которая есть там, где люди все делают с душой".

Среди лауреатов конкурса немало имен юных музыкантов Самарского региона: гитаристы Максим Литвинов из Новокуйбышевской ДШИ "Вдохновение", Анна Морозова, детская школа искусств № 11, г. Самара, Иван Ким из ДШИ Центрального района г. Тольятти. Виртуозное владение балалайкой показали Сергей Логвин из детской музыкальной школы им. П. И. Чайковского и Михаил Турченюк, студент Самарского музыкального училища им. Д. Г. Шаталова. Баянист Алексей Прохоров (детская школа искусств им. И. И. Зюльмановой, г. Отрадный), самарские домристки Екатерина Зуева-Ратникова (Детская центральная музыкальная школа) и Василиса Лубяная (детская музыкальная хоровая школа № 1) отмечены высшими наградами жюри и зрительским аплодисментами.