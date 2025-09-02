16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Проект "Голос города" от партии "Новые люди" завершил музыкальный сезон в Самаре Симфонический сезон в Тольятти откроет кореянка Ким Ке Хи В Самаре состоится финал регионального конкурса родительских хоров, посвященного 80-летию Победы Певица из Тольятти примет участие в шоу "Голос. Дети" В Доме рока в Самаре состоится лекция "CBGB: рождение панка. Из Нью-Йорка к миру"

Музыка Культура

Проект "Голос города" от партии "Новые люди" завершил музыкальный сезон в Самаре

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре состоялся финальный фестиваль уличной музыки в рамках федерального проекта "Голос города", реализуемого партией "Новые люди". Мероприятие стало ярким завершением летнего сезона и собрало на большой сцене 61 талантливого артиста, которые выступали перед тысячами горожан в течение 10 часов.

Фото: предоставлено автором

В течение лета проект "Голос города" работал в разных парках Самары, делая культуру доступной для всех. Открытые концерты объединяли жителей города, поддерживали местных музыкантов и наполняли общественные пространства живой музыкой.

"Проект "Голос города" — это наш ответ на запрос горожан на качественную, открытую и разнообразную культуру, — отметил депутат Самарской Губернской Думы, руководитель регионального отделения партии "Новые люди" Роман Маркаров. — Мы видим, как растёт интерес к уличной музыке, и рады, что можем создавать пространство для самовыражения талантливых артистов. В следующем году мы продолжим развивать этот проект и расширим его охват".

Координатор проекта Алексей Цуканов поблагодарил всех участников: "Спасибо артистам за энергетику, команде — за слаженную работу, а самарцам — за тёплый приём. Благодаря вам "Голос города" стал настоящим праздником. Уже сейчас мы работаем над новыми форматами".

Проект "Голос города" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на развитие городской среды, популяризацию уличной культуры и поддержку начинающих музыкантов.

Фестиваль стал не только завершением сезона, но и подтверждением того, что живая музыка может стать неотъемлемой частью повседневной жизни города. Партия "Новые люди" продолжит развивать культурные инициативы, делая Самару более открытой, яркой и музыкальной.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:33 Поляну Грушинского фестиваля модернизируют за 130 млн рублей

Дорогое удовольствие...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:30 В Тольятти соберутся народные хоры со всей России

Знаковое мероприятие.

Oleg Zalyalov 21 февраля 2017 04:13 В филармонии отметили день рождения самарского органа

"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.

Максим Волтушин 06 февраля 2017 20:31 С новогодним концертом в Самаре выступит вокальная группа "Пятеro"

Молодцы!

Константин Чуйков 30 октября 2016 07:03 В Самаре открылся музыкальный фестиваль "Маэстро марш"

Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

Фото на сайте

Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах посетило 30 тыс. человек

Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах посетило 30 тыс. человек

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5