Проект "Голос города" от партии "Новые люди" завершил музыкальный сезон в Самаре

В Самаре состоялся финальный фестиваль уличной музыки в рамках федерального проекта "Голос города", реализуемого партией "Новые люди". Мероприятие стало ярким завершением летнего сезона и собрало на большой сцене 61 талантливого артиста, которые выступали перед тысячами горожан в течение 10 часов.
В течение лета проект "Голос города" работал в разных парках Самары, делая культуру доступной для всех. Открытые концерты объединяли жителей города, поддерживали местных музыкантов и наполняли общественные пространства живой музыкой.
"Проект "Голос города" — это наш ответ на запрос горожан на качественную, открытую и разнообразную культуру, — отметил депутат Самарской Губернской Думы, руководитель регионального отделения партии "Новые люди" Роман Маркаров. — Мы видим, как растёт интерес к уличной музыке, и рады, что можем создавать пространство для самовыражения талантливых артистов. В следующем году мы продолжим развивать этот проект и расширим его охват".
Координатор проекта Алексей Цуканов поблагодарил всех участников: "Спасибо артистам за энергетику, команде — за слаженную работу, а самарцам — за тёплый приём. Благодаря вам "Голос города" стал настоящим праздником. Уже сейчас мы работаем над новыми форматами".
Проект "Голос города" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на развитие городской среды, популяризацию уличной культуры и поддержку начинающих музыкантов.
Фестиваль стал не только завершением сезона, но и подтверждением того, что живая музыка может стать неотъемлемой частью повседневной жизни города. Партия "Новые люди" продолжит развивать культурные инициативы, делая Самару более открытой, яркой и музыкальной.
