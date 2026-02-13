16+
В Самару едет звезда "Большого джаза" и "Синей птицы" София Ацбеха-Негга

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
14 февраля в "Универ студии" Самарского университета им. Королева пройдет особенный концерт: с программой "Summer Place" выступят София Ацбеха-Негга и трио Алексея Подымкина.

Фото: предоставлено Самарским университетом

София Ацбеха Негга — молодая, но уже успевшая завоевать различные награды и широкое признание джазовая певица: суперфиналистка телевизионного проекта "Синяя Птица", финалистка телевизионного проекта "Ну-ка все вместе", полуфиналистка телевизионного проекта "Большой джаз", обладатель гран-при фестиваля "Триумф Джаза" — 2019, обладатель специального приза конкурса "Jazz Across Borders" — 2019, победитель конкурса "Рояль в джазе" 2019 и 2020 годов, обладатель гран-при конкурса "Music Parking" — 2015, резидент проекта "JAZZPORT", номинант премии "РадиоJazz" — 2020.

Алексей Подымкин — пианист, яркий и самобытный музыкант, чуткий бэндлидер, который концертирует с лучшими московскими исполнителями и зарубежными музыкантами.

Когда: 14 февраля в 19.00 ч.

Где: КЦ "Универ Студия"| ул. Молодогвардейская, 151

Телефон: +7 (960) 808-69-53

Подробнее: https://samarajazz.ru/podymkyntrio.

Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах посетило 30 тыс. человек

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

