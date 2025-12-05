16+
Культура

Проект из Самарской области занял третье место на Международной премии #МЫВМЕСТЕ

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Анастасия Кнор, руководитель благотворительного фонда "Том Сойер Фест - Наследие" и СРОО "За информационное общество", стала призером в номинации "Лидер НКО". Она много лет развивает фестиваль "Том Сойер Фест", объединяющий 65 команд в 89 городах. Совместно с волонтерами восстановлено более 250 исторических зданий, появились новые общественные пространства, вокруг проектов формируются городские сообщества.

Фото: Благотворительный Фонд "Том Сойер Фест – Наследие"

Фонд "Наследие" создан активистами фестиваля в 2015 году. Он принимает пожертвования граждан и компаний и направляет их на конкретные задачи: ремонт кровель, восстановление наличников и дверей, замену окон, оплату работы мастеров и закупку материалов. Такой формат позволяет поддерживать инициативы там, где уже есть проверенные координаторы и волонтеры, без открытия отдельных НКО в каждом городе.

Движение дает волонтерам понятный маршрут роста. Команды получают методическую поддержку, учатся работать с собственниками и подрядчиками, запускают локальные проекты по сохранению исторической среды. Результаты реставраций становятся точками притяжения для жителей и гостей региона.

Номинация "Лидер НКО" отмечает руководителей с выдающимися управленческими результатами и вкладом в развитие гражданского общества. Международная Премия #МЫВМЕСТЕ реализуется Росмолодежью и экосистемой Добро.рф в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Проект запущен в 2020 г. по инициативе волонтеров, поддержанной президентом России Владимиром Путиным.

