Владельцам "Пушкинской карты" нужно подать заявление на перевыпуск до 28 декабря

С 1 января 2026 г. оператором программы "Пушкинская карта" станет Банк ВТБ. В связи с этим для сохранения доступа к программе владельцам карт необходимо до 28 декабря включительно подать заявление на перевыпуск виртуальной "Пушкинской карты" в ВТБ.
Сделать это можно в приложении "Госуслуги Культура", приложении или интернет-банке Почта Банка, а также во флагманском клиентском центре Почта Банка и ВТБ.
С 29 по 31 декабря подать заявление на перевыпуск виртуальной "Пушкинской карты" будет нельзя - в эти дни система будет обновляться для перехода на нового оператора.
Более подробная информация доступна в приложении "Госуслуги. Культура", а также на сайте Почта Банка.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.