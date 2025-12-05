16+
Общество

Владельцам "Пушкинской карты" нужно подать заявление на перевыпуск до 28 декабря

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 1 января 2026 г. оператором программы "Пушкинская карта" станет Банк ВТБ. В связи с этим для сохранения доступа к программе владельцам карт необходимо до 28 декабря включительно подать заявление на перевыпуск виртуальной "Пушкинской карты" в ВТБ.

Сделать это можно в приложении "Госуслуги Культура", приложении или интернет-банке Почта Банка, а также во флагманском клиентском центре Почта Банка и ВТБ.

С 29 по 31 декабря подать заявление на перевыпуск виртуальной "Пушкинской карты" будет нельзя - в эти дни система будет обновляться для перехода на нового оператора.

Более подробная информация доступна в приложении "Госуслуги. Культура", а также на сайте Почта Банка.

