Общество

В Самарской области ожидаются пасмурные выходные

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Последний месяц осени начнется в Самарской области пасмурной погодой с осадками преимущественно в виде дождя. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

"В воскресенье циклонический вихрь уйдет за Урал, унося с собой ненастье. После прохождения холодного атмосферного фронта осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег прекратятся, а температура воздуха понизится", — сообщили синоптики.

В субботу, 1 ноября, в Самаре будет облачно, дождливо. Ветер восточный, северо-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха +5…+7 °C.

2 числа в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 °C, днем +2…+7 °C.

В понедельник, 3 ноября, в Самарской области сохранится облачность с прояснениями. Осадков не прогнозируется, местами возможен туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в ночные часы 0…-5 °C, днем столбик термометра поднимется до 0…+5 °C.

4 ноября по-прежнему будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 °C. Днем ветер южный, 5…10 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха днем +1…+6 °C.

