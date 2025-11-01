В Сызрани при ДТП пострадали три человека, включая 12-летнего ребенка

В пятницу, 31 октября, в 13:00 в Сызрани 58-летний водитель "Гранты" налетел на дорожное ограждение и опрокинулся на дорогу, передает ГУ МВД по Самарской области.

Как сообщили в Госавтоинспекции, мужчина двигался по проспекту 50 лет Октября со стороны автодороги "Обход г. Сызрань" в направлении ули. Гагарина. Возле дома №182 он наехал на дорожное ограждение, машина опрокинулась на проезжую часть.

Водитель и его пассажир - 56-летняя женщина - госпитализированы, еще одному пассажиру - 12-летнему мальчику - назначено амбулаторное лечение.