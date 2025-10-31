С начала года из Самарской области выдворили 547 мигрантов

С начала 2025 г. судебными приставами ГУФССП России по Самарской области препровождено до пункта пропуска через государственную границу 547 иностранных граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

За прошедшую неделю сотрудниками органов принудительного исполнения до пункта пропуска через государственную границу препровождено 62 гражданина из ближнего зарубежья. Причиной отправки иностранцев обратно на родину стало нарушение ими законодательства Российской Федерации. В частности, отправились домой те граждане, кто по истечению 90 суток были обязаны покинуть страну, но самостоятельного этого не сделали, а продолжили находиться и работать на территории Самарской области незаконно.

Покинувшим территорию России при участии сотрудников ГУФССП России по Самарской области жителям соседних республик на ближайшие пять лет въезд на территорию РФ будет закрыт.