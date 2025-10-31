ОТП Банк — победитель премии InterComm 2025 в номинации "Сообщества"

ОТП Банк стал победителем XVI ежегодной премии в области внутрикорпоративных коммуникаций InterComm 2025, одержав победу в номинации "Сообщества". Высокой оценки жюри удостоен масштабный проект по построению "Экосистемы сообществ" банка, который доказал свою эффективность в укреплении корпоративной культуры и повышении вовлеченности сотрудников. Итоги премии были объявлены 29 октября 2025 года.

Проект-победитель ОТП Банка, "Экосистема сообществ", представляет собой структурированную сеть внутренних сообществ по интересам и профессиональным запросам. На текущий момент экосистема объединяет 44 сообщества, в деятельность которых вовлечено свыше 42% сотрудников, проведено больше 500 мероприятий за два года внутри экосистемы. Процесс полностью оцифрован и имеет централизованную поддержку, чтобы сотрудник на каждом этапе чувствовал себя комфортно.

"Несколько лет назад мы обратили внимание на то, что коллеги самостоятельно начали объединяться по интересам, и эти клубы выходили далеко за рамки рабочего функционала. Мы подхватили этот тренд и вывели его на более масштабный уровень. Сегодня в наших комьюнити состоит больше половины сотрудников самых разных возрастов. Этот случай, когда не важно, к какому поколению ты относишься, потому что работа с единомышленниками стирает все границы, создает приятную рабочую атмосферу, повышает продуктивность и вовлеченность. В том числе благодаря этому проекту текучесть кадров в банке за год снизилась на 10 п. п., уровень их удовлетворенности вырос на 9 п. п., до 83%" в 2024 году, а в 2025 году мы продолжили наблюдать эту активную динамику", — отмечает Антонина Коломиец.

Накануне в рамках конференции "Страна Интеркомм 2025" Антонина Коломиец, начальник отдела развития корпоративной культуры и сообществ ОТП Банка, и Дмитрий Кофтункин, Начальник отдела внутренних коммуникаций ОТП Банка, в деталях рассказали про внутренние коммуникации банка и проект-победитель, обозначив его невидимой инфраструктурой лояльности, которая стала каркасом сильной компании.

Лариса Рудакова, глава оргкомитета премии InterComm, подчеркнула, что проект ОТП Банка выделяется на фоне конкурентов своей системностью и продуманной архитектурой. "Банк не просто создал площадки для общения, а выстроил полноценную саморазвивающуюся экосистему, где каждое сообщество вносит измеримый вклад в решение бизнес-задач. Это пример того, как внутренние коммуникации становятся стратегическим активом компании".

InterComm — главная отраслевая премия в России и странах СНГ, посвященная внутренним коммуникациям и корпоративной культуре. В шестнадцатый раз ее победителями и призерами стали свыше 80 проектов крупнейших российских компаний из различных отраслей экономики, включая ТЭК, машиностроение, IT, банковские услуги и ритейл.