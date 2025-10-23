Предложения ОТП Банка в сфере путешествий — лучшие

Сегодня состоялось торжественное объявление банков-победителей в сегменте Premium по результатам масштабного исследования аналитической и консалтинговой компании Frank RG "Premium Banking 2025". ОТП Банк объявлен победителем в номинации: Лучшее предложение в сфере путешествий.

Аналитики рассмотрели предложения банков по предоставлению проходов в бизнес-залы, компенсацию трат в ресторанах и при поездках на такси, а также по страхованию при выезде за рубеж и выяснили, что премиальная программа ОТП Банка является самой выгодной для клиентов в путешествиях.

Награду получил Начальник Управления по развитию премиального и состоятельного сегмента ОТП Банка Дмитрий Бочеров. "Исследования и мероприятия Frank RG стали для индустрии Premium banking надёжным компасом — тем самым ориентиром, который и в ясную погоду, и в шторм помогает точно понимать, где мы находимся, куда держим курс и даёт ощущение плеча рядом — что мы не одни в этом море, а часть большого и сильного сообщества", — отметил Дмитрий на вручении.

В рамках исследования Аналитики Frank RG изучили наполнение 19 премиальных программ 15 банков в трех клиентских сегментах с капиталом от 1 до 3 млн руб. (Pre-affluent), от 3 до 10 млн руб. (Affluent) и от 10 млн руб. (Top Affluent).

Компания провела экспертные интервью с руководителями премиальных программ 11 банков; проанализировала продуктовое направление по более чем 2500 параметрам; оценила качество клиентского пути: "тайными покупателями" было открыто 28 премиальных пакетов, получено 69 консультаций сотрудников банков, совершено более 170 звонков в колл-центры; протестировала более 2900 параметров для оценки функционального наполнения цифровых каналов банков; собрала статистику рынка по перечню из 365 бизнес-показателей за период с 2023 по 2025 год; опросила более 5 тысяч премиальных клиентов.