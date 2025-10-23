Опрос ВТБ: 87% россиян хотели бы привязать к банковской карте свои льготы

У 84% россиян есть небанковские пластиковые карты — проездные, пропуски на работу или в вуз, карты жителя, льготные удостоверения, абонементы. И подавляющее большинство их владельцев — 87% — заинтересованы привязать их к обычной банковской карте. Такие результаты показал опрос ВТБ.
Почти половина (47%) россиян имеют отдельные проездные карты на общественный транспорт и 11% — на междугородний. Пропуск для входа на работу есть почти у трети аудитории. Четверть опрошенных сообщили о наличии карты-страхового медицинского полиса, у 21% в кошельке также лежит льготная карта, у 16% — карта жителя. Еще у 7% есть карта-абонемент в музей и у 8% — в библиотеку. 5% используют карту для пропуска в вуз или колледж.
Для полноценного функционирования многие карты требуют установки отдельных приложений, чтобы пополнять баланс или привязать льготы. 42% опрошенных установили аптечные приложения, еще около четверти пользуются специальным приложением для пополнения проездного. Только у трети россиян нет мобильных приложений, связанных с небанковскими пластиковыми картами.
Чтобы снизить количество пластиковых карт и приложений, почти треть (31%) россиян хотели бы использовать банковскую карту как карту жителя для всех услуг. 27% хотели бы сделать ее проездным на общественный транспорт, 24% — привязать к ней льготы или использовать как идентификатор в медицинских учреждениях.
"Мы видим, что абсолютное большинство россиян хотели бы сделать банковскую карту не просто платежным средством, но и проездным, пропуском на работу или в вуз, льготным удостоверением и т. д. Такие сервисы уже есть на рынке, мы развиваем экосистему "Цифровой среды" в нескольких регионах", — говорит руководитель департамента продуктов розничного бизнеса — старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
Сервис "Цифровая среда" позволяет в пару кликов привязать к обычной банковской карте МИР льготу и сделать проезд бесплатным, выбрать и оплатить школьнику горячее питание, настроить получение уведомлений о входе ребенка в школу. Проект ВТБ уже функционирует в Крыму и охватывает там 100% общественного транспорта, многие вузы, школы и крупные организации.
