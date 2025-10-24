16+
Пенсионными клиентами ВТБ стали более 4 млн человек

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
За 9 месяцев 2025 года ВТБ зачислил на счета своих клиентов более 650 млрд рублей пенсионных средств — вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сегодня в ВТБ обслуживается каждый 10-й пенсионер в России.

В этом году регулярные пенсионные выплаты в ВТБ стали получать еще 1,3 млн человек — сегодня их уже больше 4 млн. 

Один из факторов роста пенсионной базы ВТБ — переход клиентов Почта Банка. Сейчас почти 400 тыс. пенсионеров уже получают свои пенсии в ВТБ, с начала года банк зачислил им более 36 млрд рублей. Активному переходу способствует и специальная акция по переводу пенсии: благодаря ей более 204 тыс. клиентов Почта Банка выбрали ВТБ и теперь пользуются предложениями от банка.

ВТБ последовательно развивает сервисы и программы для пенсионеров, предоставляя им улучшенные условия по популярным продуктам. Клиенты, получающие пенсию в банке, могут открыть накопительный счет с надбавкой 1,5% годовых к базовой ставке или оформить вклад с надбавкой 0,5% годовых. На остаток средств по текущему счету до 100 тыс. рублей банк ежемесячно начисляет 7% годовых и бесплатно подключает страхование от мошенничества по всем счетам и картам клиента в ВТБ.

"Мы делаем все, чтобы каждый клиент чувствовал выгоду и удобство от обслуживания в ВТБ. Клиентам старшего поколения — внимание особое. Именно поэтому для них действуют повышенные ставки по вкладам, специальные условия за покупки в аптеках и супермаркетах, снятие наличных в любых банкоматах без комиссии и бесплатная защита от мошенничества. Защита, безопасность и надежность — это тот фундамент, на котором основываются все финансовые преимущества для наших клиентов", — отметил Дмитрий Брейтенбихер, член правления ВТБ.

