В Самарской области начали создавать реестр семейных предприятий

В Самарской области появились четкие и прозрачные правила, которые позволяют официально признать бизнес семейным.

Предприятия, которые управляются близкими родственниками, играют заметную роль в развитии экономики. Закрепление подобного вида коммерческой деятельности в законодательстве позволит оказывать адресную поддержку таким компаниям и задействовать в полной мере их потенциал.

"Семейные предприятия успешно работают в разных сферах, показывая удивительную гибкость и преемственность. Работая на семейных предприятиях, молодые люди приобретают уникальные знания и опыт, учатся активному и креативному мышлению, формируют предпринимательские компетенции, способные развивать экономику региона. Изменения в нормативной базе позволят нам формировать комплекс мер и инструментов поддержки, которые помогут управлять семейным бизнесом, развивать и продвигать его", — рассказала руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.

В постановлении правительства Самарской области от 20.10.2025 № 634 "Об утверждении Порядка ведения реестра семейных предприятий Самарской области" устанавливается порядок признания субъектов МСП семейными предприятиями и ведения их реестра. Реестр формируется министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

Семейным предприятием является субъект малого или среднего предпринимательства со среднесписочной численностью работников за предшествующий календарный год до 15 человек, соответствующий как минимум одному из указанных условий.

Так, к членам одной семьи должны относиться не менее половины членов производственного, потребительского кооператива, крестьянского или фермерского хозяйства. В случае с ИП — 50% работников должны иметь родственные связи.

То же правило относится к доле в уставном капитале и голосующим акциям. Семьей считаются супруги, родители и дети, усыновители и усыновленные, братья, сестры, внуки, а также дедушки и бабушки каждого из супругов, братья и сестры родителей каждого из супругов, отчим и мачеха, пасынки и падчерицы.

Для того чтобы получить статус семейного предприятия, нужно предоставить пакет документов в министерство экономического развития и инвестиций Самарской области через ГКУ СО "Информационно-консалтинговое агентство Самарской области" (Самара, ул. Молодогвардейская, 211, региональный центр "Мой бизнес". Тел. (846) 254 09 71, e-mail: info@ikaso63.ru).

Подробная информация о необходимых документах и порядке включения СМСП в Реестр семейных предприятий размещена в постановлении правительства Самарской области.