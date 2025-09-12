Сбер проведет "Бизнес-Фест" для предпринимателей в Самаре

Сбер проведет в Самаре"Бизнес-Фест" — большой оффлайн-фестиваль для предпринимателей. В программе — лекции и обсуждение реальных кейсов от топовых спикеров, качественный нетворкинг и обмен опытом, интерактивные зоны с большим количеством активностей. Участники фестиваля смогут найти на мероприятии инвесторов и партнеров для бизнеса, а также обсудить с менторами детали ведения своего дела — от финансовой поддержки до маркетинговых стратегий.

Среди хедлайнеров мероприятия:

Максим Ганисевский — основатель и СЕО бренда одежды ZNWR

Дмитрий Кибкало — основатель сети "Мосигра"

Кира Долгова — основатель клиник LaserLove

Спикеры расскажут, как построить бизнес мечты и создать эффективную команду, как создать крепкие отношения с клиентами и построить lovemark-бренд, как правильно заявить о своем бизнесе, как расти в высококонкурентном рынке.

"Бизнес-Фест" от Сбера состоится 25 сентября на площадке СКК Дворец спорта имени В. С. Высоцкого. Участие в мероприятии бесплатное, количество мест ограничено, регистрация по ссылке.