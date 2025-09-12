16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сбер проведет "Бизнес-Фест" для предпринимателей в Самаре Быстрее и проще: жители Поволжья стали чаще оплачивать ЖКХ через цифровые сервисы Сбера "В одно касание": с момента запуска свыше 1,6 млн человек воспользовались функцией бесконтактной оплаты Вжух Портфель пассивов клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ превысил 5 трлн рублей В Волгограде открылся 25-й офис ОТП Банка в формате CareTech

Банки Финансы

Сбер проведет "Бизнес-Фест" для предпринимателей в Самаре

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 84
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сбер проведет в Самаре"Бизнес-Фест" — большой оффлайн-фестиваль для предпринимателей. В программе — лекции и обсуждение реальных кейсов от топовых спикеров, качественный нетворкинг и обмен опытом, интерактивные зоны с большим количеством активностей. Участники фестиваля смогут найти на мероприятии инвесторов и партнеров для бизнеса, а также обсудить с менторами детали ведения своего дела — от финансовой поддержки до маркетинговых стратегий.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

Среди хедлайнеров мероприятия:

  • Максим Ганисевский — основатель и СЕО бренда одежды ZNWR
  • Дмитрий Кибкало — основатель сети "Мосигра"
  • Кира Долгова — основатель клиник LaserLove

Спикеры расскажут, как построить бизнес мечты и создать эффективную команду, как создать крепкие отношения с клиентами и построить lovemark-бренд, как правильно заявить о своем бизнесе, как расти в высококонкурентном рынке.

"Бизнес-Фест" от Сбера состоится 25 сентября на площадке СКК Дворец спорта имени В. С. Высоцкого. Участие в мероприятии бесплатное, количество мест ограничено, регистрация по ссылке.

Реклама. Публичное акционерное общество "Сбербанк России" .

ERID: 2VSb5wiuwXo

ИНН 7707083893

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5