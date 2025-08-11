Более 1 тыс. заявок: Авито и Минэкономразвития подвели итоги партнерской программы за полугодие

По итогам шести месяцев 2025 года участники новой волны партнёрской программы Минэкономразвития России и Авито подали более 1 тыс. заявок из 70 регионов страны, что говорит о значительном росте заинтересованности со стороны бизнеса. Инициатива направлена на поддержку предпринимателей, продвигающих товары и услуги на платформе.

Самыми активными стали продавцы товаров и исполнители деловых услуг. По числу обращений лидируют предприниматели из Санкт-Петербурга, Москвы, Калининградской области и Краснодарского края.

"Результаты партнерской программы с Авито подтверждают ее востребованность и эффективность. Мы видим, как бизнес активно использует этот инструмент для решения практических задач: продвижения продукции, услуг и привлечения новых клиентов. Мы планируем расширять сотрудничество в этом направлении. Сейчас Министерство экономического развития совместно с Авито работают над разработкой новых решений, которые помогут малому и среднему бизнесу выйти на качественно новый уровень", — отметила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

"Авито оказывает целый комплекс мер поддержки как начинающим, так и опытным предпринимателям. Мы обеспечиваем низкий порог входа, доступ к аудитории более 72 млн пользователей по всей России, экспертную поддержку, доступные программы продвижения и обучения, сервис "Авито Бизнес 360" для решения текущих задач и партнерскую программу с Минэкономразвития. С ее помощью предприниматели успешно масштабируют свой бизнес. Это пример эффективного сотрудничества бизнеса и государства, и мы готовы развивать его дальше", — прокомментировал Влад Федулов, управляющий директор Авито.

Согласно программе Минэкономразвития и Авито сразу после прохождения верификации новые пользователи Авито в категориях "Товары" и "Услуги" получают 1000 бонусов, которые можно потратить на продвижение. Дополнительно можно получить еще 10 000 бонусов за первые траты от 5 000 рублей. А также еще 10 000 бонусов при аналогичной активности во втором месяце. В общей сложности участники партнерской программы могут накопить до 21 000 бонусов. Все бонусные средства можно направить на продвижение объявлений, повышение видимости и привлечение клиентов.

Программа распространяется на индивидуальных предпринимателей и организации, работающие в сфере товаров, а в сфере услуг и на тех, у кого есть значок "самозанятый". Условия действуют для новых пользователей и предпринимателей, которые ранее не использовали Авито активно: их расходы на продвижение за последние 6 месяцев не должны превышать 1 000 рублей в месяц.

Для участия и получения бонусов необходимо обратиться в региональные центры "Мой бизнес" — инфраструктуру, оказывающую поддержку по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика", или подать заявку онлайн по ссылке.