Экономика и бизнес

Анатолий Попов: "Настроение МСП — устойчивое, планы — сдержанные"

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
54% предпринимателей в России оценивают состояние своего бизнеса как удовлетворительное, 35% — как полностью устойчивое, а примерно 10% готовы активно расширяться. В целом же настроение в малом и среднем бизнесе можно назвать устойчивым. Об этом заявил зампред правления Сбера Анатолий Попов в своём интервью "Комсомольской правде" на ВЭФ-2025.

По заявлению спикера, самозанятые граждане сегодня являются самым массовым сегментом, для которых Сбер — основной партнёр: "В России сегодня порядка 14 миллионов самозанятых. И 90% из них — это клиенты Сбера. Режим дал возможность выйти из тени 10 с лишним миллионам людей".

Сбер поддерживает социальное предпринимательство — обучение и цифровая трансформация сегодня возможны через участие в конкурсе "Колибри".

"Мы запустили конкурс поддержки социальных предпринимателей "Колибри", в рамках которого помогаем и обучаем сделать дизайн проекта цифровой трансформации — от идеи до реализации", — рассказал Анатолий Попов.

