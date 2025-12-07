16+
Инвестиции Экономическая политика

В Самаре предложили построить многоуровневые паркинги

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Департамент транспорта работает над решением проблемы нехватки парковок в Самаре. Каким образом - в интервью Волга Ньюс заявил глава ведомства Владимир Чичев.

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
Самара находится на пути развития транспортной системы. Какие проблемы предстоит преодолеть? Как продвигается модернизация общественного транспорта? Стоит ли ожидать повышения стоимости проезда? Какие развязки предлагается построить для решения проблемы пробок? Почему город решился на организацию платных парковок? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил руководитель департамента транспорта Самары Владимир Чичев.

"Проблема нехватки парковок актуальна не только в Самаре, но и на территории всей России. Она обусловлена активными темпами автомобилизации населения и отсутствием развитого парковочного пространства. Для решения проблемы при рассмотрении проектов капитальных и текущих ремонтов и реконструкций улично-дорожной сети на всех участках, где это максимально возможно, предусматриваются заездные парковочные карманы", - рассказал Владимир Чичев.

Также в рамках разработки стратегии развития Самары департамент вынес на рассмотрение вопрос строительства многоуровневых парковок. Делать это предлагается, по примеру Казани, с привлечением частных инвесторов.

"Это также позволит снизить нагрузку на улично-дорожную сеть в Самаре", - считает Владимир Чичев.

Департамент транспорта Самары готовится к запуску пилотного проекта по организации платных парковок вдоль городских дорог. На публичное обсуждение представлен проекта постановления, который устанавливает число машиномест и тариф.

При этом уже в 2026 году вдоль улиц Самары начнут организовывать платные парковки. На первом этапе реализации пилотного проекта обустроят около 500 мест на участках Волжского проспекта (от Лесной до Вилоновской) и ул. Максима Горького (от Вилоновской до Венцека).

"Необходимо отметить, что введение платных парковок не преследует цель получения выгоды путем зарабатывания денег в бюджет. Данные мероприятия в первую очередь направлены на увеличение уровня оборачиваемости парковок и пропускной способности дорог", - заявил Владимир Чичев.

