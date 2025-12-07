В Самаре предложили построить многоуровневые паркинги

Департамент транспорта работает над решением проблемы нехватки парковок в Самаре. Каким образом - в интервью Волга Ньюс заявил глава ведомства Владимир Чичев.
"Проблема нехватки парковок актуальна не только в Самаре, но и на территории всей России. Она обусловлена активными темпами автомобилизации населения и отсутствием развитого парковочного пространства. Для решения проблемы при рассмотрении проектов капитальных и текущих ремонтов и реконструкций улично-дорожной сети на всех участках, где это максимально возможно, предусматриваются заездные парковочные карманы", - рассказал Владимир Чичев.
Также в рамках разработки стратегии развития Самары департамент вынес на рассмотрение вопрос строительства многоуровневых парковок. Делать это предлагается, по примеру Казани, с привлечением частных инвесторов.
"Это также позволит снизить нагрузку на улично-дорожную сеть в Самаре", - считает Владимир Чичев.
При этом уже в 2026 году вдоль улиц Самары начнут организовывать платные парковки. На первом этапе реализации пилотного проекта обустроят около 500 мест на участках Волжского проспекта (от Лесной до Вилоновской) и ул. Максима Горького (от Вилоновской до Венцека).
"Необходимо отметить, что введение платных парковок не преследует цель получения выгоды путем зарабатывания денег в бюджет. Данные мероприятия в первую очередь направлены на увеличение уровня оборачиваемости парковок и пропускной способности дорог", - заявил Владимир Чичев.
Последние комментарии
Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать
Дорого яичко!
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?