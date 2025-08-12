16+
Инвестиции Экономическая политика

Выручка резидентов ОЭЗ "Тольятти" за годы работы площадки превысила 116 млрд рублей

ТОЛЬЯТТИ. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области подвели итоги работы особой экономической зоны "Тольятти" — 12 августа 2025 г. исполняется 15 лет со дня основания флагманской инвестплощадки региона.

Фото: минэкономразвития Самарской области

Резидентами ОЭЗ являются 38 компаний, заявленные инвестиции которых составляют 92 млрд рублей. На площадке уже функционирует 21 завод — здесь выпускают автокомпоненты, подсолнечное масло, лекарственные препараты, стройматериалы, нитриловые перчатки, упаковку и др. Компании также работают в сфере  металлообработки, производства газооборудования и др.

"Инвестиции бизнеса — это новые высокотехнологичные производства, рабочие места, а также налоги, которые мы направляем на развитие социальной сферы и повышение качества жизни наших граждан. И особая экономическая зона "Тольятти" с ее возможностями и преференциями является эффективным инструментом привлечения частных инвестиций, ключевой точкой роста. Развитие мощностей ОЭЗ будет способствовать развитию региональной экономики и повышению конкурентоспособности региона на инвестиционной арене", — отмечал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Резиденты уже создали в ОЭЗ "Тольятти" 4700 новых рабочих мест. Нарастающий итог выручки компаний, разместивших здесь свои производства, превышает 116 млрд руб., а налоговые и другие отчисления составляют более 14 млрд рублей.

"Общий объем инвестиций в площадку ОЭЗ "Тольятти" превышает 78 млрд руб., из них 14,6 млрд руб. — средства федерального и регионального бюджетов, более 58 млрд руб. — вложения резидентов. Таким образом, на один бюджетный рубль приходится 3,7 руб. частных вложений, — отметил зампредседателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. 

Сегодня мы продолжаем развивать особую экономическую зону, ведем переговоры с потенциальными резидентами и готовимся к запуску третьей очереди площадки".

Резидентам ОЭЗ предоставляются готовые земельные участки с подведенными сетями, доступ к развитой инфраструктуре, сопровождение управляющей компании, а также налоговые и таможенные льготы, позволяющие сэкономить до 30% капитальных затрат при строительстве производства.

В ОЭЗ "Тольятти" работают предприятия, которые не имеют аналогов в России. В 2021 г. здесь состоялся запуск первого в России производства смотровых одноразовых нестерильных нитриловых перчаток полного цикла Самарского завода медицинских изделий. "Мы в полном объеме воспользовались тем набором льгот, которые предоставляет ОЭЗ "Тольятти" на первоначальном этапе: это исключение налога на прибыль, бесплатное подключение к ресурсам. Немаловажным фактором является возможность выкупа земли на льготных условиях", — отметил директор СЗМИ Роман Морозов.

В 2022 г. начал работать первый в стране производственно-логистический центр для нужд автопромышленности "ММК-ПЛЦ-Тольятти", способный обеспечить автозаводы металлопрокатом объемом от 500 тонн в год.

Активно развивается направление пищевой промышленности. В 2023 г. здесь был запущен "Тольяттинский комбинат пищевых продуктов", выпускающий подсолнечное масло. Сегодня это крупнейший маслоэкстракционный завод в Поволжье. "Мы выбрали ОЭЗ "Тольятти" для строительства завода ввиду того, что Самарская область на тот момент была профицитным регионом по масличным культурам. Учитывали и удобное географическое расположение, и возможности ОЭЗ: обеспечение инфраструктурой, энергоресурсами, предоставление налоговых льгот. Особо важно, что мы смогли подвести к заводу железнодорожные пути — наше предприятие ориентировано на внешние рынки", — подчеркнул генеральный директор ТКПП Николай Кудрявцев.

Активное развитие получил фармацевтический кластер, который объединил заводы группы "Озон Фармацевтика" по производству лекарственных препаратов, субстанций и вспомогательных веществ.

Якорным резидентом третьей очереди ОЭЗ станет производство ксантановой камеди — стратегически важного компонента для многих отраслей промышленности. Предприятие станет первым в стране и обеспечит потребность страны в продукте, а также независимость от международных поставок.
Особая экономическая зона "Тольятти" входит в ТОП-3 самых привлекательных инвестплощадок России, занимая 3 место в Национальном рейтинге ОЭЗ. По итогам 2024 г. площадка достигла 100% эффективности функционирования — результаты соответствующей оценки озвучили в Минэкономразвития России. Также ОЭЗ "Тольятти" занимает 2 место по клиентоориентированности среди индустриальных площадок страны. Результаты соответствующего исследования опубликовал аналитический центр "Эксперт".

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

