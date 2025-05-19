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Инвестиции Экономическая политика

Начинающие инвесторы Самарской области смогут прокачать свои навыки в "Венчурной академии"

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбер и Московский инновационный кластер объявили о запуске нового потока бесплатной программы обучения начинающих венчурных инвесторов из Самарской области. Программа ориентирована на российских инвесторов, предпринимателей, топ-менеджеров компаний и всех, кто заинтересован в развитии компетенций в сфере инвестиций в технологические стартапы.

Программа включает теоретический и практический блоки и проходит преимущественно в онлайн-формате. Участники узнают, как искать стартапы, оценивать риски, формировать сделки и синдицировать их с другими инвесторами. Подать заявку можно до 2 июня 2025 года.

По итогам обучения начинающие венчурные инвесторы смогут сразу приступить к практике — поучаствовать в питч-сессиях, где стартапы презентуют инновационные проекты и собирают средства для развития, а также стать участниками инвестиционных сделок, организованных опытными игроками. Синдицирование сделок будет проходить через венчурный онлайн-хаб Сбера SberUnity.

Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка Сбербанка:

"Интерес к вложениям в технологии постоянно растёт: всё больше местных бизнесменов и руководителей хотят освоить рынок венчурного капитала и стать успешным инвестором в данном сегменте. Проект "Венчурная академия" даёт возможность новичкам сделать первые шаги в этом направлении, заручившись поддержкой сильной команды и с понятным инструментарием. Эта программа позволяет не только учиться, но и сразу применять знания на практике. Уверена, что подобные проекты раскроют таланты региональных инвесторов и направят их усилия на поддержку перспективных технологий, формирующих наше будущее уже сегодня".

Программа "Венчурная академия" реализуется в России уже четыре года и с 2024 г. успешно масштабируется в регионы. За все время проведения программы обучение прошли более 800 участников, которые инвестировали в стартапы свыше 500 миллионов рублей.

Совместно со Сбером при поддержке региональных партнеров уже были реализованы образовательные программы в Сибири, Татарстане и на Урале.

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Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"

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это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))

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А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?

Папа Римский 23 ноября 2014 05:50 На подготовку региона к ЧМ-2018 будет выделено 77,2 млрд рублей

На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана

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