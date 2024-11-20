Для гостиничного комплекса в Ширяево ищут инвестора

Агентство по привлечению инвестиций Самарской области разместило сообщение о поиске инвестора для обустройства гостиницы в Ширяево. Для создания туристического комплекса требуется 60 млн рублей.
Гостиницу предполагается оборудовать на базе здания школы в Ширяево. В мае 2024 г. этот объект был приватизирован и за начальные 19,5 млн руб. стал собственностью Мамедова Анара Фархада Оглы.
Вскоре на площадках бесплатных объявлений появилось предложение о продаже здания школы с земельным участком под ней за 42 млн рублей.
Недавно Агентство по привлечению инвестиций Самарской области разместило информацию о поиске инвестора для создания на базе школы гостиницы на 25 - 30 номеров. Проект требует вложения 80 млн руб., из которых 20 млн - средства собственника.
Последние комментарии
Дорого яичко!
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана