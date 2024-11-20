Для гостиничного комплекса в Ширяево ищут инвестора

Агентство по привлечению инвестиций Самарской области разместило сообщение о поиске инвестора для обустройства гостиницы в Ширяево. Для создания туристического комплекса требуется 60 млн рублей.

Гостиницу предполагается оборудовать на базе здания школы в Ширяево. В мае 2024 г. этот объект был приватизирован и за начальные 19,5 млн руб. стал собственностью Мамедова Анара Фархада Оглы.

Вскоре на площадках бесплатных объявлений появилось предложение о продаже здания школы с земельным участком под ней за 42 млн рублей.

Недавно Агентство по привлечению инвестиций Самарской области разместило информацию о поиске инвестора для создания на базе школы гостиницы на 25 - 30 номеров. Проект требует вложения 80 млн руб., из которых 20 млн - средства собственника.