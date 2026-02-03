В Тольятти построят производство спецтехники и предприятие по металлообработке

Территория опережающего развития "Тольятти" пополнилась двумя резидентами. Соглашения с инвесторами подписали врио зампредседателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк и глава Тольятти Илья Сухих.
Компания "Атлас Трейлер" планирует создать производство по выпуску полуприцепной и специализированной техники: шторные полуприцепы, изотермические полуприцепы, самосвальные полуприцепы, краны манипуляторы, цистерны, мусоровозы. Общий объем инвестиций составит 7,7 млрд руб., на предприятии создадут 160 новых рабочих мест.
"Сегодня мы стали резидентами ТОР "Тольятти". И этот статус является отличным примером эффективного партнерства государства и бизнеса. Льготы и поддержка со стороны правительства Самарской области создают плодотворную почву, на которой бизнес может смело инвестировать, строить и создавать ценность для нашего региона. Мы с уверенностью продолжаем строить наш завод — высокотехнологичное и уникальное предприятие станет значимым вкладом в экономику региона", — подчеркнул директор ООО "Атлас Трейдер" Константин Птушкин.
Еще один инвестор — компания "Промкомплект" — планирует реализовать проект расширения производства по обработке металлических деталей на фрезерных и токарных станках. Это позволит повысить качество и точность обработки, увеличить объемы продукции, расширить номенклатуру выпускаемых изделий. Инвестиции в проект составят 33,7 млн рублей.
"Подписание соглашений с новыми резидентами территорий опережающего развития — это миллиарды инвестиции, рабочие места для жителей региона, налоги на развитие социальной сферы. Оба резидента получат весь комплекс мер поддержки ТОР, включая льготное налогообложение и административное сопровождение. Мы продолжим поддерживать инвестиционную активность в регионе и привлекать новые высокотехнологичные проекты", — подчеркнул врио заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Резидентами ТОР, созданных в Самарской области, являются 75 компаний, которые уже вложили в развитие своих проектов 42,6 млрд руб. инвестиций и создали 14,9 тыс. рабочих мест. За время функционирования ТОР сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона составила 6,7 млрд рублей.
Увеличение инвестиционной активности в регионе — одна из задач нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", который реализуется по решению президента Владимира Путина.
Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме "одного окна" готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона.
Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать
Дорого яичко!
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?