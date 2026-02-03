16+
Инвестиции Экономическая политика

В Тольятти построят производство спецтехники и предприятие по металлообработке

ТОЛЬЯТТИ. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Территория опережающего развития "Тольятти" пополнилась двумя резидентами. Соглашения с инвесторами подписали врио зампредседателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк и глава Тольятти Илья Сухих.

Фото: пресс-служба Самарской области

Компания "Атлас Трейлер" планирует создать производство по выпуску полуприцепной и специализированной техники: шторные полуприцепы, изотермические полуприцепы, самосвальные полуприцепы, краны манипуляторы, цистерны, мусоровозы. Общий объем инвестиций составит 7,7 млрд руб., на предприятии создадут 160 новых рабочих мест.

"Сегодня мы стали резидентами ТОР "Тольятти". И этот статус является отличным примером эффективного партнерства государства и бизнеса. Льготы и поддержка со стороны правительства Самарской области создают плодотворную почву, на которой бизнес может смело инвестировать, строить и создавать ценность для нашего региона. Мы с уверенностью продолжаем строить наш завод — высокотехнологичное и уникальное предприятие станет значимым вкладом в экономику региона", — подчеркнул директор ООО "Атлас Трейдер" Константин Птушкин.

Еще один инвестор — компания "Промкомплект" — планирует реализовать проект расширения производства по обработке металлических деталей на фрезерных и токарных станках. Это позволит повысить качество и точность обработки, увеличить объемы продукции, расширить номенклатуру выпускаемых изделий. Инвестиции в проект составят 33,7 млн рублей.

"Подписание соглашений с новыми резидентами территорий опережающего развития — это миллиарды инвестиции, рабочие места для жителей региона, налоги на развитие социальной сферы. Оба резидента получат весь комплекс мер поддержки ТОР, включая льготное налогообложение и административное сопровождение. Мы продолжим поддерживать инвестиционную активность в регионе и привлекать новые высокотехнологичные проекты", — подчеркнул врио заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Резидентами ТОР, созданных в Самарской области, являются 75 компаний, которые уже вложили в развитие своих проектов 42,6 млрд руб. инвестиций и создали 14,9 тыс. рабочих мест. За время функционирования ТОР сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона составила 6,7 млрд рублей.

Увеличение инвестиционной активности в регионе — одна из задач нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", который реализуется по решению президента Владимира Путина.

Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме "одного окна" готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона.

