ОЭЗ "Тольятти" стала одной из самых эффективных инвестплощадок России

Минэкономразвития России направило в Правительство отчет о результатах работы особых экономических зон за 2024 год. Такой анализ проводится ежегодно в соответствии с правилами оценки эффективности функционирования ОЭЗ, утвержденными Правительством.

ОЭЗ "Тольятти" достигла максимального, 100% уровня эффективности, став лидером страны, наряду с аналогичными площадками промышленно-производственного типа в Татарстане, Московской, Ивановской, Липецкой и Калужской областях.

Оценка эффективности произведена по 25 количественным показателям, а также по шести расчетным метрикам, включая: результативность работы резидентов, рентабельность инвестиций бюджетов всех уровней в инфраструктуру зон, эффективность органов управления, качество планирования при создании ОЭЗ, вклад в достижение национальных целей развития, определенных президентом.

"Инвестиции бизнеса — это новые высокотехнологичные производства, рабочие места, а также налоги, которые мы направляем на развитие социальной сферы и повышение качества жизни наших граждан. И особая экономическая зона "Тольятти" с ее возможностями и преференциями является эффективным инструментом привлечения частных инвестиций, ключевой точкой роста. Развитие мощностей ОЭЗ будет способствовать развитию региональной экономики и повышению конкурентоспособности региона на инвестиционной арене", — рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В ОЭЗ инвесторы могут в короткие сроки и на льготных условиях запускать новые производства. Им доступны готовые земельные участки с готовыми инженерными сетями и всей необходимой инфраструктурой, налоговые и таможенные льготы, сопровождение со стороны управляющей компании ОЭЗ. Такой подход позволяет бизнесу экономить до 30% капитальных затрат на строительстве.

"В 2025 году мы планируем запустить в ОЭЗ пять производств — будем выпускать лекарственные препараты, диетические продукты питания, автокомпоненты. Активно создаем инфраструктуру третьей очереди, готовимся к проектированию четвертой. И, конечно, ведем переговоры с потенциальными резидентами, готовыми "приземлять" здесь свои проекты", — рассказал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Резидентами площадки сегодня являются 38 российских и зарубежных компаний. По итогам 2024 г. инвесторы вложили в свои проекты 16 млрд руб., на 41% больше, чем годом ранее. Более чем в два раза выросла выручка компаний и превысила 30 млрд рублей.

"ОЭЗ "Тольятти" предоставляет уникальный режим, включая налоговые льготы, таможенные преференции и упрощенные административные процедуры. Это создает благоприятные условия для масштабирования производства, повышения конкурентоспособности и реализации амбициозных проектов", — прокомментировали в компании "Озон Фармацевтика".

Якорным резидентом третьей очереди ОЭЗ станет производство ксантановой камеди — стратегически важного компонента для многих отраслей промышленности. Предприятие станет первым в стране и обеспечит потребность страны в продукте, а также независимость от международных поставок.

Ранее ОЭЗ "Тольятти" заняла второе место по клиентоориентированности среди индустриальных площадок страны. Результаты соответствующего исследования опубликовал аналитический центр "Эксперт".

Святослав Сорокин, заместитель министра экономического развития РФ: "Особые экономические зоны остаются одним из самых эффективных инструментов государственной поддержки инвесторов. В прошлом году резиденты вложили в проекты более 1,2 трлн рублей — это вдвое больше, чем годом ранее. Было создано свыше 25 тысяч новых рабочих мест — на 40% больше, чем в 2023 году. Эти результаты подтверждают, что бизнесу комфортно работать в условиях ОЭЗ: это налоговые и таможенные преференции, готовая инфраструктура, административное сопровождение и сниженные затраты на подключение к ресурсам. Все это делает площадки ОЭЗ точками роста и привлекательными для долгосрочных инвестиций".