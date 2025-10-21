Правительство Самарской области скорректировало перечень стратегических инвестиционных проектов. Поправки предусматривают строительство нового медицинского учреждения.
Согласно документу, планируется развитие деятельности клинического госпиталя ИДК в Самаре, а именно — строительство второй очереди. Объем инвестиций составит 1,38 млрд рублей. Срок реализации проекта: 2025–2037 годы.
Сейчас инвестор — АО "Медицинская компания ИДК" — осуществляет предпроектную подготовку. Под объект планируется выделить территорию площадью 3,18 га в районе стадиона "Солидарность Самара Арена", рядом с госпиталем "Мать и дитя — ИДК". Посмотрите карту.
"Медицинская компания ИДК", включая госпиталь "Мать и дитя — ИДК", принадлежит ГК "МД Медикал Груп" (МДМГ). Ее прибыль за 2024 год составила 16 млрд рублей. Основным владельцем и генеральным директором ГК является ее основатель, известный московский врач-гинеколог Марк Курцер. Около трети пакета находится в свободном обращении на Московской бирже.
Стоит отметить, что еще недавно головная компания сети была зарегистрирована на Кипре. В 2024 году она провела редомициляцию в САР на острове Октябрьском Калининградской области, то есть теперь является российской.
Последние комментарии
Дорого яичко!
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана