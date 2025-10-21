16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Около "Самара Арены" построят вторую очередь госпиталя "Мать и дитя — ИДК" В Ставропольском районе построят многофункциональный комплекс с термами Названы сроки строительства нового акватермального комплекса в Самаре "Озон Фармацевтика" - в числе лидеров медиарейтинга фармкомпаний России Выручка резидентов ОЭЗ "Тольятти" за годы работы площадки превысила 116 млрд рублей

Инвестиции Экономическая политика

Около "Самара Арены" построят вторую очередь госпиталя "Мать и дитя — ИДК"

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Правительство Самарской области скорректировало перечень стратегических инвестиционных проектов. Поправки предусматривают строительство нового медицинского учреждения.

Фото: Андрей Савельев

Согласно документу, планируется развитие деятельности клинического госпиталя ИДК в Самаре, а именно — строительство второй очереди. Объем инвестиций составит 1,38 млрд рублей. Срок реализации проекта: 2025–2037 годы.

Сейчас инвестор — АО "Медицинская компания ИДК" — осуществляет предпроектную подготовку. Под объект планируется выделить территорию площадью 3,18 га в районе стадиона "Солидарность Самара Арена", рядом с госпиталем "Мать и дитя — ИДК". Посмотрите карту.

"Медицинская компания ИДК", включая госпиталь "Мать и дитя — ИДК", принадлежит ГК "МД Медикал Груп" (МДМГ). Ее прибыль за 2024 год составила 16 млрд рублей. Основным владельцем и генеральным директором ГК является ее основатель, известный московский врач-гинеколог Марк Курцер. Около трети пакета находится в свободном обращении на Московской бирже.

Стоит отметить, что еще недавно головная компания сети была зарегистрирована на Кипре. В 2024 году она провела редомициляцию в САР на острове Октябрьском Калининградской области, то есть теперь является российской.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Маргарита Комлева 15 ноября 2017 12:33 В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр

Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"

любовь пак 04 сентября 2015 16:23 На территории бывшего химзавода в Чапаевске предлагают создать Экотехнопарк

это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))

Олег Скорняков 03 апреля 2015 03:28 В Чапаевске создается индустриальный парк с объемом инвестиций около 20 млрд рублей

А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?

Папа Римский 23 ноября 2014 05:50 На подготовку региона к ЧМ-2018 будет выделено 77,2 млрд рублей

На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана

Фото на сайте

Открыл свою работу II Международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Открыл свою работу II Международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Муниципалитеты ищут инвесторов

Муниципалитеты ищут инвесторов

В Самаре проходит первый международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

В Самаре проходит первый международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2