Правительство Самарской области скорректировало перечень стратегических инвестиционных проектов. Поправки предусматривают строительство нового медицинского учреждения.

Согласно документу, планируется развитие деятельности клинического госпиталя ИДК в Самаре, а именно — строительство второй очереди. Объем инвестиций составит 1,38 млрд рублей. Срок реализации проекта: 2025–2037 годы.

Сейчас инвестор — АО "Медицинская компания ИДК" — осуществляет предпроектную подготовку. Под объект планируется выделить территорию площадью 3,18 га в районе стадиона "Солидарность Самара Арена", рядом с госпиталем "Мать и дитя — ИДК". Посмотрите карту.

"Медицинская компания ИДК", включая госпиталь "Мать и дитя — ИДК", принадлежит ГК "МД Медикал Груп" (МДМГ). Ее прибыль за 2024 год составила 16 млрд рублей. Основным владельцем и генеральным директором ГК является ее основатель, известный московский врач-гинеколог Марк Курцер. Около трети пакета находится в свободном обращении на Московской бирже.

Стоит отметить, что еще недавно головная компания сети была зарегистрирована на Кипре. В 2024 году она провела редомициляцию в САР на острове Октябрьском Калининградской области, то есть теперь является российской.