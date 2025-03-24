Власти решили отдать инвесторам аэродром в Рождествено

Инвестиционная карта Самарской области пополнилась еще одним объектом. На ней обозначили аэродром в поселке Рождествено.
В карточке объекта обозначено, что он находится в государственной собственности. Бизнесменам его предлагают в аренду. Разрешенное использование — для развития авиационного и парашютного спорта (аэродром). Площадь участка составляет 15,7 га.
Согласно данным из открытых источников, в советские годы на рождественском аэродроме располагался Куйбышевский учебный авиационный центр ДОСААФ. Там готовили летчиков и парашютистов для службы в вооруженных силах. Сейчас на аэродроме работает частный авиационно-спортивный клуб — организует прыжки с парашютом для жителей.
В 2019 г. аэродром оказался ввязан в разбирательство, связанное со свалкой. Тогда стало известно, что Министерство обороны РФ передало участок в собственность поселения.
Последние комментарии
Дорого яичко!
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана