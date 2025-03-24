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Инвестиции Экономическая политика

Власти решили отдать инвесторам аэродром в Рождествено

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Инвестиционная карта Самарской области пополнилась еще одним объектом. На ней обозначили аэродром в поселке Рождествено.

Фото: nspd.gov.ru

В карточке объекта обозначено, что он находится в государственной собственности. Бизнесменам его предлагают в аренду. Разрешенное использование — для развития авиационного и парашютного спорта (аэродром). Площадь участка составляет 15,7 га.

Согласно данным из открытых источников, в советские годы на рождественском аэродроме располагался Куйбышевский учебный авиационный центр ДОСААФ. Там готовили летчиков и парашютистов для службы в вооруженных силах. Сейчас на аэродроме работает частный авиационно-спортивный клуб — организует прыжки с парашютом для жителей.

В 2019 г. аэродром оказался ввязан в разбирательство, связанное со свалкой. Тогда стало известно, что Министерство обороны РФ передало участок в собственность поселения. 

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