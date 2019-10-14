Администрация Рождествено судится с жителями за участок земли под свалкой

В Рождествено продолжаются разбирательства вокруг свалки, весной этого года прогремевшей на всю Самарскую область после публикации видео с пасущимися на ней коровами. В понедельник, 14 октября, в суде Волжского района началось рассмотрение иска администрации поселения к пайщикам АОЗТ "Сельскохозяйственное предприятие "Самарское". В иске администрация требует снять с кадастрового учета два земельных участка, на которых находится свалка.

Орган МСУ в иске объяснил свою позицию тем, что участки общей площадью 27 га накладываются на границы аэродрома, переданного ранее поселению Министерством обороны.

Поскольку спорные участки входят в состав единого землепользования, иск был подан ко всем пайщикам — их более 100 человек.

При этом в исковом заявлении указывается, что участки числятся в Едином государственном реестре недвижимости, однако требование снять их с учета мотивируется именно тем, что "сведения о правообладателях отсутствуют в ЕГРН".

Свалка в Рождествено: узаконить нельзя, вывезти проблематично Представители регоператора по обращению с ТКО и власти Волжского района обсуждают судьбу свалки на территории нацпарка "Самарская Лука" около с. Рождествено.

В суд явилось около 50 пайщиков, многим из которых в зале не хватило сидячих мест. Представитель поселения на заседание не пришел. Присутствовавшая же сотрудница администрации Волжского района прямо пояснила, что земля необходима для размещения мусоросортировочной станции. На это она получила возражения, что для такого объекта вполне достаточно одного-двух гектар.

Также пайщики обратили внимание, что их права на данные участки возникли раньше.

Судья Евгений Тимагин осведомился проводится ли межевание участка, на который претендует поселение. Узнав, что администрация уже инициировала этот процесс, он выразил недоумение, почему иск был подан до его окончания, а не наоборот.

Ответчики пояснили, что аэродром никогда фактически не находился на спорных участках, а администрация препятствует использованию земель, их сдаче в аренду, не предоставляя данных геосъемки. Жители заявили о намерении попасть на прием по этой ситуации к главе поселения Лидии Савельевой, которая сейчас находится в отпуске, а также собрать сход.

Судья, резюмируя заседание, заявил, что поскольку администрация поселения не ходатайствовала о рассмотрении дела в отсутствие ее представителей, то, если они не явятся в следующий раз, иск будет оставлен без рассмотрения.

Напомним, свалка в Рождествено в территориальной схеме обращения с отходами указана как несанкционированная, но действующая. Объем захороненного на ней мусора оценивается в 300 тыс. т, а стоимость рекультивации — в 49 млн рублей. Схемой предусматривается строительство в Рождествено к 2022 г. перегрузочной станции мощностью 10 тыс. т в год.

Мусор на этой свалке копился не одно десятилетие. В том числе из-за проблем с транспортировкой - поселение отделено от Самары Волгой, а от Жигулевска — территорией нацпарка. Сейчас регоператор вывозит мусор на паромах.